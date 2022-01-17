حظك اليوم برج الحمل الاثنين 17-1-2022 مهنيا وعاطفيا

الحمل من الأبراج النارية التي تتصف بالسخاء والكرم، والتميز في أداء المهام والأعمال، كما يمتلك مواليد برج الحمل قلوبا طيبة.

ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج، عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم الأحد لأصحاب البرج، فعلى المستوى المالي عليه الانتباه جيدا.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والمالي

تنصح عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، مواليد البرج، بالانتباه إلى علاقاتهم وقرراتهم الشرائية اليوم.. وعدم الالتفات للماضي سوى للتعلم من أخطائه.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا وعائليا

أما على الصعيد العاطفي والعائلي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج الحمل، إن القمر لا يزال في وضع معاكس، وعليهم تجنب الدخول في مناقشات عنيفة.

مشاهير برج الحمل

ومن أشهر مواليد برج الحمل، الفنان فضل شاكر، الذي يوافق تاريخ ميلاده 1 إبريل، والفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي يوافق تاريخ ميلاده 4 إبريل، والفنانة إسعاد يونس، التي يوافق تاريخ ميلادها 12 إبريل.