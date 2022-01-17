رئيس «الطباعة والإعلام»: صرف علاوة للعاملين بنسبة 10٪ يحقق الاستقرار

أكد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن القرار الذي أصدره المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بسرعة صرف مستحقات العاملين بالمؤسسات الصحفية والمتمثلة في صرف العلاوة الدورية، يتماشى مع الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تولي العاملين اهتماما كبيرا، وتحقق لها المزيد من المكاسب.

العلاوة للمؤسسات الصحفية

وقال «البدوي»، في بيان، اليوم الاثنين، إن العلاوة المقررة ستكون بنسبة 10% بحد أدنى 120 جنيهًا وأقصى 200 جنيه، بالإضافة إلى صرف 25% من قيمة العلاوة كبدل طبيعة عمل، وكذلك صرف نسبة الحافر السنوي المقررة خلال هذا الأسبوع، بعد إقرارها من مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، يرسي مزيدًا من الاستقرار داخل المؤسسات خاصة العاملين بها.

وأشار نائب رئيس العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إلى أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة الوطنية للصحافة، خلال تلك المرحلة بالسعي الدائم لحل مشاكل العاملين أول بأول، من خلال التواصل مع ممثلي العمال والنقابة والسعي الدائم للحفاظ على مكتسبات العاملين.

مناشدة رئيس الوزراء لحل أزمة مستحقات العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام

وفي سياق آخر، كان مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل في أزمة مستحقات العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، وصرف المرتبات القادمة شاملة مبلغ العلاوات التي لم تضاف حتى الآن وهي تكلفتها بسيطة، مع ضرورة إعلان رئيس الهيئة لجدول زمني لصرف المبالغ المتأخرة، موضحًا أن مطالب العاملين وعددهم أكثر من 30 ألف عامل، ليست فئوية، إذ أن العاملين كانوا ولا زالوا السند للدولة المصرية في مواجهة كافة التحديات.