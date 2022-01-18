بعد إعلان تسيير أول رحلة طيران خضراء.. مخاطر الطيران على البيئة

خطوة جديدة نحو خفض الانبعاثات المضرة بالبيئة وغازات الاحتباس الحراري والمتسببة في التغيرات المناخية، حيث أعلنت مصر للطيران تشغيل أول رحلة بخدمات ومنتجات «صديقة للبيئة» يوم 22 يناير الجاري من القاهرة إلى باريس «لتكون الرحلة الأولى التي تراعي المعايير البيئية في القارة الأفريقية، والتي تأتي كالتزام من شركات الطيران لتحقيق صافي صفر كربون بحلول عام 2050 وهو ما يطرح سؤالا عما تسببه رحلات الطيران من تلوث؟».

قال الدكتور سمير طنطاوي عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ لـ«الوطن»: «تنبعث من محركات الطيران الحرارة والضوضاء والجسيمات والغازات التي تسهم في تغير المناخ كما يساهم الأفراد في رفع نسب التلوث من خلال زيادة طلبهم على رحلات الطيران وبالتالي زيادة الرحلات وزيادة الانبعاثات فالكل فرد ما يسمى بالبصمة الكربونية وهو إجمالي ما يسببه من انبعاثات وأضرار بالبيئة.

خفض الانبعاثات تحدٍ كبير

وتبلغ انبعاثات الكربون المتسببة في التغيرات المناخ المتوقعة 2021-2050 إذا ما استمرت رحلات الطيران في الوتيرة التي تسير عليها حوالي 21.2 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون حيث تقدر التوقعات الحالية أن الطلب على رحلات الركاب الجوية في عام 2050 قد يتجاوز 10 مليارات رحلة وسيكون التخفيف من هذه الكمية من الكربون تحديًا تقنيًا هائلاً.

وتابع طنطاوي في الاجتماع العام السنوي السابع والسبعين لاتحاد النقل الجوي الدولي في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية ، في 4 أكتوبر 2021 ، تم تمرير قرار من قبل شركات الطيران الأعضاء في اتحاد النقل الجوي الدولي يلزمها بخفض نبعاثات الكربون من عملياتها بحلول عام 2050 لتكون رحلات زيرو كربون وهذا التعهد يجعل النقل الجوي يتماشى مع الأهداف اتفاقية باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية مشيرا الى ان تحقيق ذلك سيتطلب جهودًا منسقة من قبل الصناعة بأكملها من شركات الطيران والمطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية والمصنعين ودعمًا حكوميًا كبيرًا.

وأضاف :يمكن الحد من الأثر السلبي لرحلات الطيران من خلال خفض أستهلاك البلاستيك على الرحلات مما يخفض من مقدار المخلفات الغير قابلة للتحلل وصيانة المحركات وأحلال طائرات جديدة منخفضة الأنبعاثات وهو ما تعتمده الدولة المصرية.