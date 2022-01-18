الصحة تحذر من أغذية تسبب الإصابة بالسرطان: ابتعدوا عن الوجبات السريعة

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، فيديوجراف توضح فيه دور وأهمية التغذية السليمة التي تساعد الأشخاص على الوقاية من الإصابة ومحاربة الأورام السرطانية التي قد تحدث جراء أنماط غذائية غير سليمة وتؤدي إلى مضاعفات غير صحية.

تناول أطعمة غنية بالفيتامينات لتجنب السرطان

وقالت الدكتور أميرة نصار، أخصائي الصحة العامة والتغذية والإكلينيكية، إن التغذية السليمة تعلب دورًا مهما في محاربة بعض الأورام السرطانية، حيث لابد ألا تحتوي الأطعمة الصحية يوميا على مواد غير مألوفة، ولابد أن تحتوي الأطعمة الغذائية التي يتم تناولها يوميًا على مختلف أنواع الفيتامينات المختلفة مثل «فيتامين بي - فيتامين سي».

وأضافت أميرة نصار، عبر موقع وزارة الصحة، أن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ، تحتوي على عناصر تحارب أورام السرطان وتقلل من الإصابة بهذه الأمراض، وتتواجد فيتامينات «أ» في بعض الأطعمة مثل «القرع - الجزر - المانجا - المشمس»، كما يتواجد فيتامين سي في الأطعمة التالية «الليمون - الفراولة - الجوافة - الفلفل الملون».

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون

وتابعت أخصائي الصحة العامة والتغذية والإكلينيكية، أن التغذية السليمة ليست الطريقة الوحيدة للوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية، حيث يجب تجنب بعض الأطعمة مثل التي تحتوي على كميات من الدهون العالية، والأطعمة المقلية، وأطعمة أخرى مثل الذرة والفول السوداني التي يتم تخزينها بصورة غير آمنة.

يجب التقليل من الوجبات السريعة

وحذرت أميرة نصار، من خطورة تناول الألبان من المواشي التي تتغذى على مواد عشبية التي تحتوي على أفلاكوستن، مع تجنب كامل للأطعمة التي تزيد من انتشار الخلايا السرطانية بالجسم وتسبب بعض المضاعفات للأشخاص المصابين بالأورام السرطانية، بالإضافة إلى تجنب الوجبات السريعة واللحوم المصنعة المواد المحفوظة والملونة وعدم الإكثار منها لتسببها مضاعفات على الأشخاص المصابين، وتسبب الإصابة بالسرطان.