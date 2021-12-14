التعليم العالي: تنفيذ مستشفى مجهز لعلاج الأورام بكفر الشيخ خلال 8 أشهر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّه جرى التوسع في القطاع الصحي بجامعة كفر الشيخ، ممثلا في كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، وكل القطاعات الأخرى المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا.

مستشفى للأورام في جامعة كفر الشيخ لخدمة أهالي المحافظة

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، خلال كلمته أثناء لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة كفر الشيخ، أنّه جار إنشاء مستشفى للأورام في محافظة كفر الشيخ، حيث بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن نحو 60%، على أن يتم الانتهاء منها خلال 8 أشهر من الآن، حتى لا يخرج المصابون بأورام من المحافظة، إلى تلقي العلاج في محافظات أخرى.

وأضاف عبدالغفار، أنّ المستشفى الجامعي الذي افتتحه الرئيس السيسي في العام 2018، شكّل فارقا مهما على مستوى خدمة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى 3 محافظات.

13 غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولات

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ المستشفى يضم أكثر من 434 سريرا، إضافة إلى أسرة عناية مركزة و13 غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولات.