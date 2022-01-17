الإسكان توجّه بتقدير حجم مشروعات المياه للاستفادة من محطة تحلية العين السخنة

أجرى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، زيارة إلى مدينة العين السخنة، لتفقد موقف مرافق مياه الشرب القائمة لخدمة المناطق الصناعية والسياحية شمال وجنوب مدينة العين السخنة، والتي يتم خدمتها من خلال خط ناقل لمياه الشرب من مدينة العاشر من رمضان بطاقة نحو 100 ألف م3/يوم، حيث ناقش إسماعيل خلال الزيارة، موقف المشروعات المخطط تنفيذها بالمدينة لتعظيم الاستفادة من مياه التحلية المزمع إنتاجها من محطة تحلية العين السخنة بطاقة 70 ألف م3/يوم قابلة للتوسع حتى 100 ألف م3/يوم، كما أصدر توجيها مهما بشأن محطة تحلية المياه في العين السخنة.

ورافق نائب وزير الإسكان، خلال زيارته إلى مدينة العين السخنة، الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلو إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلو الجهات التابعة للوزارة.

جولة في محطة رفع سوميد بالعين السخنة

وتفقد الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه، محطة رفع سوميد بالعين السخنة، والتي تخدم المناطق السياحية جنوب المدينة بطاقة حالية نخو 30 - 35 ألف م3/يوم، من خلال خط طرد ناقل رئيسي بقطر 800 مم، وتم عقد اجتماع بمقر محطة رفع سوميد، وذلك بحضور مسؤولي المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، ومسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي التشغيل بمحطة الرفع، للوقوف على موقف مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة والتوسعات الجاري تنفيذها بالرافع والخطوط الناقلة، لتحسين الضغوط، ورفع طاقة المحطة لتصل لنحو 50 – 60 ألف م3/يوم.

وشهدت الزيارة التوجيه بالالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ مشروع محطة الرفع، وضرورة تقييم الخط الناقل لتحديد أعمال الإحلال والتجديد المطلوبة.

مجمع محطات التحلية بالعين السخنة

كما تفقد نائب وزير الإسكان، مجمع محطات التحلية بالعين السخنة، وبينها محطة التحلية بطاقة 70 ألف م3/يوم، التي تم تنفيذها وتشغيلها بواسطة إدارة المياه بالقوات المسلحة، وتم عقد اجتماع موسع بحضور جميع الأطراف المعنية لمناقشة الاحتياجات المائية لجميع الجهات الصناعية والسياحية القائمة والمستقبلية، مضافا إليها الاحتياجات المائية لمدينتي «سلام» و«السويس الجديدة».

تدقيق وحساب الاحتياجات الحالية والمستقبلية

ووجّه الدكتور سيد إسماعيل، بتدقيق وحساب الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتقدير حجم المشروعات المطلوب تنفيذها، لتعظيم الاستفادة من المياه المحلاة المنتجة من المحطة، مؤكدا الأهمية الاستراتيجية لتلك المشروعات، والتي تستوجب ضرورة التواصل المستمر والسريع، واتخاذ القرارات اللازمة للانتهاء من المشروعات المقرر تنفيذها، والخطوط الناقلة، وأعمال الربط للاستفادة من الطاقة الإنتاجية المتاحة من محطة التحلية.