«التعليم» تعلن تفاصيل امتحان الفيزياء للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواصفات الفنية للورقة الامتحانية في مادة الفيزياء لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، والتي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول في 22 و23 يناير الجاري، بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، بإلغاء الامتحانات الإلكترونية واستبدالها بورقية.

أسئلة الفهم في مادة الفيزياء لـ أولى ثانوي 50%

وأوضح المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مواصفات امتحان مادة الفيزياء للصف الأول الثانوي، أنّ مواصفات امتحان مادة الفيزياء للصف الأول الثانوي، تقسم فيه المستويات المعرفية إلى 50% فهما بمجموع 10 درجات، و40% تطبيقا بمجموع 8 درجات، و10% للتحليل بمجموع درجتين.

وعن الأسئلة، أشار المركز القومي للامتحانات، إلى أنّه سيتم وضع 70% من الامتحان أسئلة اختيار من المتعدد بمجموع درجات 14 درجة، و30% أسئلة مقالية قصيرة، بمجموع درجات 6.

21 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد و9 للمقالي

وبالنسبة للصف الثاني الثانوي، ذكر المركز تفاصيل الامتحان بأنه ستقسم فيه المستويات المعرفية إلى 40% فهما بمجموع 12 درجة، و40% تطبيقا بمجموع 12 درجات، و20% للتحليل بمجموع بمجموع 6 درجات.

وفيما يخص الأسئلة، أوضح المركز القومي للامتحانات، أنّه سيتم وضع 70% من الامتحان أسئلة اختيار من المتعدد بمجموع درجات 21 درجة، و30% أسئلة مقالية قصيرة، بمجموع درجات 9 درجات.

22 يناير بدء امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي

وطبقا للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2021/2022، يوم السبت 22 يناير الجاري وتنتهي 2 فبراير.

فيما تبدأ امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي، يوم الأحد 23 يناير الجاري وتنتهي الخميس 3 فبراير.