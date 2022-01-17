عقوبة التأخر عن سداد أقساط الشقق بمشروعات الإسكان الاجتماعي

عملت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الفترة الأخيرة، على تنفيذ الكثير من الوحدات السكنية بكافة أنواعها؛ سواء كانت إسكان متوسط أو اجتماعي أو متميز، وتكون تلك الوحدات بنظام التقسيط، ويسدد المتقدم جزءا من قيمة الوحدة ثم بعد ذلك يتم تسديد باقي قيمة الوحدة على أقساط، فما الذي يمكن أن يحدث في حالة التأخر عن سداد المستحقات المالية للوحدات السكنية؟

عقوبة التأخر عن سداد أقساط الوحدات السكنية

هناك عقوبات تطبق على الأشخاص الذين يتأخرون عن سداد المستحقات المادية الخاصة بالوحدات السكنية والإدارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها، وفي حالة التأخر عن سداد أي دفعة بعد انتهاء فترة السماح المُقررة، يتم احتساب غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5% من قيمة الدفعة المُتأخرة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

طريقة الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي

يمكن للمتقدم للحصول على وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي، الاستعلام عن الطلب الخاص به باستخدام الرقم القومي، وذلك من خلال الموقع الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي، كما أنه يمكن الاستعلام عن الوحدات السكنية عن طريق الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالإضافة إلى إمكانية إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، ويكتب بها «الرقم القومي» من خلال هذه الأرقام: 1188، أو 5777، أو 5999.