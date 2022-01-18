منظمة دولية تحذر من 7 أخطاء شائعة عند تجهيز الطعام للطهي

رصدت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، عددا من الأخطاء الشائعة التي يتبعها البعض عند طهي الأطعمة بعضها قد يكون ضاراً على الصحة والآخر قد يؤدي إلى تلف الأطعمة وفسادها.

ونرصد في النقاط التالية أبرز تلك الأخطاء وتصحيحها من قبل المنظمة الدولية:

- تؤكد المنظمة الدولية للأغذية والزراعة الفاو أن تقطيع الخضراوات بأحجام غير متجانسة قبل طهيها من العادات الخاطئة لطهي الأطعمة، وتنصح بتقطع الخضروات بأحجام متجانسة حتى تنضج فى وقت واحد.

- من العادات الخاطئة ألا يتم استخدام أوراق الكرنب الخضراء، وتؤكد الفاو أنه يجب استخدام الأوراق الخضراء في الكرنب؛ لأن هذه الأوراق تحتوى على نسبة عالية من الحديد، ويؤدى إزالتها وعدم تناولها إلى فقد جزء كبير من الحديد وأيضاً الكاروتين.

من العادات الخاطئة والشائعة سلق الكرنب والقرنبيط

- من العادات الخاطئة والشائعة سلق الكرنب والقرنبيط فى كمية صغيرة من الماء وعلى حرارة منخفضة، وتؤكد المنظمة أنه يجب سلق الكرنب والقرنبيط فى كمية كبيرة من الماء للتخلص من مركبات الكبريت غير المستحبة، كما توجد مركبات فى الكرنب والقرنبيط تؤدى إلى تضخم الغدة الدرقية، هذه المركبات يحدث لها تلف سريع بالحرارة المرتفعة أثناء الطهي مما يؤدى إلى إبطال مفعولها.

- عادات خاطئة اخرى تتعلق بسلق السبانخ فى كمية كبيرة من الماء، وتنصح الفاو بعكس ذلك لأن السبانخ من الخضر كثيرة الماء التى يجب أن تسلق بدون ماء أو بإضافة كمية قليلة من الماء حتى لا تفقد محتواها من الفيتامينات.

5- من الأخطاء الشائعة أيضاً شراء واستخدام الطماطم المتهتكة لرخص ثمنها للطهي بها، وتنصح الفاو بأنه لا يجب استخدام الطماطم المتهتكة للطهي بها؛ لحدوث تحلل ميكروبى أو كيماوى لها وبالتالى تعتبر فاسدة أو تالفة وبذلك تفقد كثيرا من الفيتامينات خاصة مجموعة فيتامين ب.

6- تؤكد الفاو أن استخدام وتناول البطاطس المخضرة بعد إزالة الجزء الأخضر منها من الأخطاء الشائعة، وتوضح أنه لا يجب تناول البطاطس المخضرة بعد إزالة الجزء الأخضر منها، حيث إن هذا اللون عبارة عن مادة سامة تسمى السولانين.

7- عدم إضافة الخل أو الزيت عند أعداد المخلل فى المنزل، من الأخطاء الشائعة أيضاً وينصح بإضافة الزيت لأن إضافته تمنع تواجد البيئة الملائمة لنمو وتكاثر البكتريا من خلال عزل السطح عن الهواء الجوى وبالتالى لا يتعرض المنتج لنمو بعض الخمائر، أما إضافة الخل فأنها تزيد الحموضة مما يساعد على حفظ المخلل.