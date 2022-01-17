15 مبادرة رئاسية لدعم صحة المواطنين.. «اعرف هتستفيد منها إزاي»

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ توليه منصبه، عددا من المبادرات الرئاسية في مختلف القطاعات الصحية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالمواطنين.

وتستعرض «الوطن»، فيما يلي، أبرز المبادرات الرئاسية التي تستهدف القضاء على الأمراض المختلفة والاكتشاف المبكر لها، وهي:

- في عام 2018، تم إطلاق مبادرة رئاسية للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية.

- المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

- المبادرة الرئاسية لـ مرضى ضمور العضلات.

- مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

- مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

- مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

- المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم.

- المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

- المبادرة الرئاسية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي.

- المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

والمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين.

طرق الاستفادة من المبادرة الرئاسية

ويمكن للمرضى والمحتاجين، الاستفادة والحصول على خدمات هذه المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الصحة، من خلال التوجه إلى مكاتب وزارة الصحة المختلفة والأكشاك الصحية بالشوارع، ويمكن لجميع المواطنين الاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار؛ سواء كان لديهم تأمين صحي أو لا.