توقيع الكشف الطبي على 37 ألفا في 3 مبادرات رئاسية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، توقيع الكشف الطبي على 37 ألفًا و611 مواطنًا في 3 مبادرات رئاسية هي مبادرة الرئيس السيسي للكشف على السمع للأطفال حديثي الولادة، والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة والمبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة.

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المديرية من خلال المبادرة الرئاسية لكشف السمع للأطفال حديثي الولادة، جرى تنفيذها من خلال 18 وحدة صحية، ووصل عدد من جرى فحصهم حتى الآن 2328 طفلًا.

وأضاف "محروس" أنه من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة المرأة جرى حتى الآن فحص 33972 سيدة بنسبة تغطية 40% من المستهدف، وفي المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة، وهي مبادرة بدأت في 27/6/2020 ومازالت قائمة، جرى فحص 1311 مواطنًا، وجرى تحويلهم للمستشفيات والمراكز والوحدات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.