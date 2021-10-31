100 مليون صحة وحياة كريمة.. مبادرات رئاسية في مناهج 4 ابتدائي

«معا لحياة أفضل».. عنوان الدرس الثالث في مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، التي طورها مؤخرا مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتصبح المناهج أكثر ارتباطا بحياة الطالب، وتنمي فكره ومواهبه، فضلاً عن تدريبه على أنشطة تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين.

جاءت حملة 100 مليون صحة، في منهج الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، وهي إحدى المبادرات التي تهتم بصحة المواطن، وانطلقت عام 2018، مستهدفة الكشف المبكر عن الإصابة ببعض الأمراض، مثل مرض الالتهاب الكبدي الوبائي، ويوضح الكتاب أن الدولة المصرية تقدم خدمات العلاج والمتابعة للمرضى.

تفاصيل مبادرة حياة كريمة في منهج الدراسات الاجتماعية

«معا لحياة أفضل»، شعار رفعته الدولة المصرية وعلى أساسه أطلقت مبادرة حياة كريمة، التي خصصت لها وزارة التربية والتعليم، مساحة من الشرح الكافي في مادة الدراسات الاجتماعية، التي توضح أن المبادرة تهدف للتخفيف عن المواطنين في المجتمعات الأكثر احتياجا، وذلك بتوفير كل المرافق والخدمات الصحية والتعليمية، والأنشطة الرياضية والثقافية.

التطوير العمراني والخدمات الإلكترونية

وأوضح الكتاب أيضا، جوانب التطوير العمراني، بإقامة العديد من المدن الجديدة، وإنشاء الطرق والكباري، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى توفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المؤسسات المسئولة عن تقديم تلك الخدمات، ما يوفر المزيد من الوقت والجهد والمال على المواطنين، ومن هذه الخدمات استخراج الوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد وجوازات السفر والاستعلام عن الفواتير الخاصة بالمياه والكهرباء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على الطالب أن يكون قادراً في نهاية الدرس، على التعرف على أنواع الخدمات التي يتم تقديمها في محافظته، والفرق بين السلع والخدمات ونوعية المؤسسات الخدمية في بلده، لافتة إلى أنه جرى توفير شرح المقررات الدراسية على المنصات التعليمية بالفيديو، ويجري طرح مجموعة من الأسئلة خلال الشرح، للتدريب على كيفية فهم مخرجات التعلم للمادة.