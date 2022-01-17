أحمد هشام: دار إبهار تعاقدت لتقديم منهج تاريخ الثانوية بـكوميكس للطلاب

أعلنت دار إبهار للنشر والتوزيع عن تعاونها مع أستاذ التاريخ محمود القاضي لإصدار سلسلة الرحالة بكل أجزائها، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 يناير الجاري، حتى الـ7 من فبراير المقبل.

تفاصيل إصدار سلسلة الرحالة

وعن هذا الأمر، قال أحمد هشام، مدير دار إبهار: «قمنا بالتعاون مع أستاذ التاريخ محمود القاضي لإصدار سلسلة الرحالة بكافة أجزائها، والرحالة هي سلسلة تعليمية تناسب كافة الأعمار وهي في الأصل منهج تاريخ الثانوية العامة ولكن تم تبسيطه بشكل مشوق وبرسوم كارتونية وكوميكس وبه حبكة قصصية وذلك تسهيلا لفهم التاريخ وتحبيب القراء والطلاب فيه بدلا من حالة السرد المباشر».

وأضاف أحمد هشام في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الأعداد لاقت رواجا واسعا، وقبولا لدى العديد من الأطياف منهم من يقرأ من الأطفال والكبار أيضًا، وكان تجاوبهم مع الفكرة أمرا حميدا بالنسبة لنا في الدار وملهما لمحاولة التفكير أكثر في هذا الصدد».

وتابع: «أكد لنا هذا الأمر حبهم للفكرة وأنها المرة الأولى التي يستمتعون فيها بالتاريخ بكافة مراحله دون ملل، حيث ساعدت الرسوم الملونة واللغة البسيطة والحبكة القصصية على الاستمتاع والفهم».

وأوضح «هشام»: «وفي القريب العاجل أيضًا سيتم تحويل مناهج متخصصة أخرى بذلك الشكل المبسط بدلا من الحفظ، فالطالب يحب القصص والرسومات وتثبت في ذهنه ويستمتع بها أكثر بكثير من إحساسه بالشرح المباشر دون عنصر التشويق».

300 إصدار عن الدار

يذكر أن أنشأ أحمد هشام دار إبهار منذ عامين وانضمت لاتحاد الناشرين فور تأسيسها، وتملك 300 إصدار ما بين روايات ومترجمات وغيرها. وفي معرض 2022 تدعم الدار الشباب من خلال مسابقة حيث يجرى اختيار 25 عملًا من 4500 عمل، وهناك أسماء صدر لها أكثر من طبعة، وأصدرت لنبيل فاروق، وأيضًا لها ترجمات وتطرح في معرض الكتاب المقبل 20 عملًا مترجمًا منها عملان حصريًا للدار.