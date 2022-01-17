«الوطن» داخل جناح الطفل بمعرض الكتاب: ألوان مبهجة وشاشات ونظارات 3D «صور»

أجرت «الوطن» جولة داخل الجناح المخصص لكتب الأطفال في مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب بالتجمع الخامس، حيث يجري حاليا تجهيز الجناح لعرض الإصدارات المخصصة للأطفال، ويشبه تصميم الجناح الملاهي والأماكن الترفيهية، وظهرت جدران الجناح والأرفف الخشبية بألوان مبهجة يغلب عليها الأصفر والوردي والأخضر والأزرق والأحمر والبنفسجي.

تفقد جناح الأطفال بمعرض الكتاب

وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبصحبتها الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب قاعة 5 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية والمخصصة لإقامة أنشطة الطفل للوقوف علي التجهيزات الملحقة بها.

وأثنت «عبد الدايم» علي مستوى التجهيزات والجهد المبذول من فريق العمل، وأكدت الاهتمام الخاص بكل ما يُقدّم للطفل بهذه الدورة التي ستشهد العديد من الخدمات المتطورة تقنيا وتنظيميا.

وزيرة الثقافة: عرض شخصية «يحيى حقي» بتقنية الهولوجرام

وأضافت وزيرة الثقافة أنه لأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، من خلال شاشة تعمل باللمس.

ويمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D، وذلك في ضوء اهتمام الدولة ورعايتها للنشء والاجيال الجديدة وذلك ضمن خطط تطوير المجتمع وبناء الانسان.

تفاصيل الدورة الـ 53 من معرض الكتاب

وتنطلق الدورة الـ 53 في 26 يناير الجاري، وتتواصل الفعاليات إلى يوم 7 فبراير المقبل و ستُقام على مساحة 80 ألف متر مربع تضم 5 قاعات العرض ويبلغ عدد الأجنحة 879 ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلا.