«تجار الذهب»: الطريقة التقليدية للدمغة تشوه المشغولات

قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة تجار الذهب والمجوهرات، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت إطلاق معرض «نبيو 2022» لصناعة الذهب والمجوهرات، وهو يعتبر من أهم الأحداث في الصناعة، ويضم نحو 30 شركة مصنعة للذهب، يجتمعون في مكان واحد لأول مرة، وهذا يؤكد وجود صناعة محلية قوية، تضاهي الصناعة العالمية.

تغيير الدمغة

أضاف «ميلاد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم، أن في هذا المؤتمر، وجه أحد الحاضرين سؤالًا إلى الوزير، حول تغيير دمغة الذهب، وأن تكون بالليزر بدلًا من الدمغة التقليدية، وهو مشروع تعمل عليه وزارة التموين الفترة الماضية، ومن خلاله تحاول تحديث آلية التوقيع على المشغولات الذهبية، باستخدام تقنية الليزر التي بها الكثير من المميزات عن الطريقة التقليدية، (وهي الطرق على المعدن) التي يوجد بها الكثير من العيوب والمشاكل، التي قد تؤدي إلى تشويه المشغولات وشكلها العام، لكن الطريقة الجديدة تساعد على إخراج مشغولات غير مشوهة.

اجتزاء حديث وزير التموين

تابع رئيس شعبة تجار الذهب والمجوهرات، أنه جرى اجتزاء حديث الوزير عن الدمغة، وهذا لن يؤثر على الإطلاق على المشغولات الذهبية الموجودة لدى المواطنين في منازلهم، وبعد سنوات طويلة، ستكون الحُلي الموجودة في الأسواق كلها موقعة بالدمغة الجديدة، مشددًا: «إحنا بنعرف الدهب مش الدمغة، وحتى في بعض الأحيان لو اتشالت الدمغة، بنشتري الدهب، وبنعرفه وبنعرف عياره».

ولفت إلى أن مصلحة الذهب موجودة منذ 70 سنة في مصر وتغير الأقلام الخاصة بالدمغات، ولا يوجد أي تغيير، موضحًا أنه حتى رسوم الذهب لن تتأثر، وهي طريقة جديدة لدمغ المشغولات لا علاقة لها بأسعار الذهب ورسومه.