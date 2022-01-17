سعر الذهب يسجل ارتفاعا عالميا ويستقر محليا اليوم.. هدوء في حركة البيع

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا سعريًا على الصعيد العالمي في بداية تعاملات البورصات العالمية مقارنًة بإغلاقها يوم الجمعة الماضي فيما استقر السعر بالسوق المحلية اليوم، الإثنين، بعد أن شهدت أسعار المعدن النفيس تذبذبًا خلال الأسبوع الماضي وأغلقت على تراجع .

سعر الذهب عالميًا

سجّل سعر الأوقية 1816.56 دولار، اليوم، على الصعيد العالمي وبِيع جرام الذهب عيار 24 بنحو 58.47 دولار مقابل 58.40 دولار، كما سجل عيار 22 سعر 53.60 دولار مقابل 53.53 دولار، وعيار 21 سعر 51.16 دولار مقابل 51.10 دولار، وسجل عيار 18 سعر 43.85 دولار مقابل 0 43.8 دولار.

سعر الذهب محليًا

وفي السوق المحلية، تراوح سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم، وفق آخر تحديث للبورصات العالمية، بين 907 جنيهات و 910 جنيهات، وتراوح عيار 21 بين 794 جنيهًا و796 جنيهًا، وعيار 18 بين 681 و682 جنيهًا، وسجّل سعر الجنيه الذهب 6 آلاف و368 جنيهًا.

هدوء في حركة بيع وشراء الذهب

وقال «نادي نجيب»، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية إنّ كافة المؤشرات تشير إلى ارتفاع سعر جرام الذهب، وأشار إلى أنّ سوق الذهب تعاني من الركود إلا أنّه لايزال وسيلة التحوط المناسبة وأفاد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ مدخرات الذهب لم تتأثر بأنباء الدمغة الجديدة لأعيرة الذهب.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أعلن أمس، عن عزم الوزارة على استبدال الدمغة التقليدية للمشغولات الذهبية بدمغة الليزر خلال مرحلة انتقالية مدتها عام واحد، وسط تساؤلات حول مصير الذهب بعد اعتماد الدمغة الجديدة، ومدى تأثير ذلك على أسعار المشغولات الذهبية القديمة.