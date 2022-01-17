طرق بسيطة لعلاج الأنفلونزا بالمنزل بعد زيادة الحالات.. منها شرب المياه

بعدما كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن حالات الإصابة بالأنفلونزا الموسمية زادت بمعدل 50%، بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50%، موضحا أن أعراضها تتشابه مع فيروس أوميكرون، وأنه يجب عزل المريض، وبدأ البعض يبحث عن طرق الوقاية وكيفية العلاج.

ويستعرض موقع بوابة «الوطن» بعض الطرق البسيطة التي يمكن من خلالها التخفيف من أعراض الإصابة بالانفلونزا في المنزل، وفق الموقع الأمريكي الطبي «healthline»، في السطور التالية.

ترطيب الجسم

يعتبر تناول المياه من أهم طرق الحفاظ على رطوبة الجسم، فهو يساعد على ترطيب الأنف والفم والحلق، ويساعد الجسم في التخلص من المخاط والبلغم، ويمكن التنوع ما بين تناول المياه الطبيعية، أو ماء جوز الهند، والشاي الأعشاب، والعصائر الطازجة، والحساء، والفواكه والخضروات النيئة.

وحتى تتمكن من معرفة أنك تتناول كميات مناسبة من الماء وترطيب الجسم، يمكنك ملاحظة الآتي:

- التبول بانتظام، وهو ما يعني أن الجسم يتناول كمية كبيرة من الماء ويتخلص من الفائض.

- لون البول فاتح، أو أصفر باهت وهو دليل على تخلص الجسم من السموم.

تناول الحساء الدافئ

- يمكنك تناول مرقة الدجاج أو اللحم البقري بعد نزع الدهون على السطح، وذلك يساعد على ترطيب الجسم، كما أنه غني بالبروتين والمعادن مثل البوتاسيوم.

تناول الزنك

- يعتبر تناول الزنك من العناصر المهمة، التي تقوى الجهاز المناعي للجسم، لأنها تنشط من تكوين كرات الدم البيضاء المقاومة للجراثيم، كما أنه يساعد في تقليل أعراض الأنفلونزا.

ويمكن الحصول على الزنك من خلال تناول الحبوب المتواجدة في الصيدليات، أو تناولها بشكل طبيعي من خلال اللحوم الحمراء، المحار، العدس، الحمص، الفاصوليا، المكسرات، الألبان، البيض.

الغرغرة بالماء المالح

غالبا يكون التهاب الحلق البكتيري مصاحبا لفيروس الأنفلونزا، ومن أهم الطرق الطبيعية التي تساعد في تهدئة تلك المشكلة هي الغرغرة بالماء والملح.

ويمكن اتباع تلك الطريقة من خلال الآتي:

تسخين كمية مناسبة من الماء، وتركها حتى تصبح دافئة، ثم إضافة معلقتي ملح على كوب ماء متوسط دافئ، والغرغرة بها لمدة من 10 إلى 30 ثانية، وقم بتكرار تلك العملية من 2 إلى 4 مرات.

الحصول على قسط وافر من الراحة، والنوم على الأقل 8 ساعات، وذلك لتقوية الجهاز المناعي للجسم.

تناول الشاي العشبي

فالكثير من الأعشاب لديها خصائص طبيعية مضادة للفيروسات والبكتريا، ومنها اليانسون، التليو، الشاي الأخضر، ويفضل تناولها ساخنة، حيث إنها تساعد على تهدئة الالتهابات.

يفضل أن تقوم بعمل مزج من الأعشاب الذي يتضمن اليانسون مع الشاي الأخضر، الكركم، الزنجبيل، القرنفل، ويفضل تحليته بعسل النحل، أو تناوله دون إضافة سكر.

الزيوت العطرية

تساعد بعض أنواع الزيوت العطرية في مقاومة الفيروسات، ومنها زيت القرفة، النعناع، الكافور، الليمون، لكن لا تضع تلك الزيوت على البشرة أو تناولها لأن أغلبها يكون ساما، لكن يمكنك رشها في الهواء.