شركات السياحة: أسعار رحلات العمرة ستصل لـ 50 ألف جنيه بسبب كورونا

كشف علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، عن الأسباب التي تمنع شركات السياحة المنظمة للرحلات من الإعلان عن الأسعار النهائية للبرامج رغم أن رحلات العمرة للعام الجاري ستنطلق بعد نحو أسبوعين.

وأكد أن هذا يرجع إلى عدم تحديد غرفة شركات السياحة لقيمة الرسوم الخاصة بوثيقة التأمين الصحي على المعتمرين، فضلا عن قيمة الإجراءات الطبية الأخرى الخاصة بإجراء تحليلين «pcr» كورونا سواء قبل السفر من مصر أو قبل مغادرة المملكة العربية السعودية، إضافة إلى قيمة بعض الرسوم الإدارية الأخرى، فضلا عن عدم إعلان شركات الطيران قيمة تذاكر السفر للعمرة حتى الآن.

حصة كل شركة ستتراوح ما بين 15 و20 تأشيرة بكل شهر

وأضاف «الغمري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه وفقًا للأعداد القليلة للمعتمرين المصريين هذا العام، ستجعل حصة كل شركة سياحة منظمة لبرامج العمرة يتراوح عدد معتمريها خلال كل شهر من أشهر «رجب وشعبان ورمضان» من 15 إلى 20 معتمرا، وهو ما يجعل غالبية شركات السياحة تلجأ لتنظيم برامج 5 نجوم لتجنب الخسائر ولتحقيق هامش ربح بسيط.

وأوضح أن أسعار البرامج قد يتراوح ما بين 45 ألفا إلى 50 ألف جنيه وهو ما يجعل السفر لأداء مناسك العمرة لهذا العام مقصورا على القادرين والميسورين ماديا.

عدد الشركات المنظمة للعمرة سيبلغ نحو 1200 شركة

وأشار إلى أنه وفقا لعمليات توثيق عقود وكالة العمرة بين شركات السياحة المصرية والوكالات السعودية والتي تستمر حتى يوم 25 يناير الجاري ويتم تسجيلها على البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة فإن عدد الشركات المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام سيتجاوز الـ 1200 شركة.

وتابع، ومع الحديث عن تحديد أعداد المعتمرين المصريين خلال شهر رجب المقبل بـ 20 ألف معتمر فإن حصة كل شركة لن تصل إلى 20 معتمرا ما يجعل تنظيم الشركات للعمرة هذا العام رمزيا في ظل استمرار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية والقواعد الصحية والوقائية التي يتم التعامل بها لضمان سلامة المعتمرين المصريين منذ سفرهم من مصر وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد عقد اجتماعا أمس مع اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لموسم العمرة لهذا العام الذي سينطلق الشهر المقبل.