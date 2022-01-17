تفاصيل اجتماع «السياحة» بشأن العمرة.. 20 ألف مصري فقط خلال رجب

كشف مصدر مطلع تفاصيل الاجتماع الذى عقده، أمس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار؛ مع اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة، لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببدء انطلاق رحلات العمرة لهذا العام، المقررة في بداية الشهر المقبل، إذ ستكون قاصرة على أشهر رجب وشعبان ورمضان.

وأكد «العناني»، خلال الاجتماع، وفقا للمصدر، أن عدد المعتمرين المصريين الذين سُيسمح لهم بأداء العمرة خلال شهر رجب فقط سيكون 20 ألف معتمر، وسيتم توزيع التأشيرات الخاصة بهم بالتساوى بين الشركات السياحية المنظمة للعمرة المسجلة على البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة.

العدد الإجمالي للمعتمرين المصريين لهذا العام 60 ألف معتمر

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن وزير السياحة والآثار أكد خلال الاجتماع أن العدد الإجمالي للمعتمرين المصريين، الذي تمت الموافقة عليه، من قبل مجلس الوزراء، وفقا لتقارير اللجنة الوزارية لجائحة كورونا التابعة لمجلس الوزراء، خلال موسم العمرة الحالي بأشهر رجب وشعبان ورمضان، وبحسب الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة لضمان صحة وسلامة المعتمرين، خلال أدائهم لفريضة العمرة هو 60 ألف معتمر، سيتم تقسيمهم على 3 أشهر، لتكون حصة كل شهر 20 ألف تأشيرة.

كما لفت إلى أنه فى حال عدم إصابة المعتمرين المسافرين خلال شهر رجب أو ارتفاع مؤشرات الإصابات بصفة عامة بفيروس كورونا مصريا وسعوديا وعالميا والتزام الشركات المنظمة للرحلات، بكافة ضوابط التشغيل فإنه من الممكن زيادة أعداد المعتمرين عن الـ20 ألف المقررة خلال شهر شعبان وبالمثل خلال شهر رمضان.

بداية موسم العمرة خلال شهر فبراير المقبل

وأوضح المصدر أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أكد ضرورة بدء موسم العمرة بداية من شهرفبراير المقبل، وعلى أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات السعودية، لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والإحترازية لعودة المعتمرين المصريين إلى أرض الوطن سالمين.

وأشار إلى أن الاجتماع الذى عقده العناني، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالعمرة، كان بحضور غادة شلبى نائب وزير السياحة، وإيمان قنديل مساعد وزير السياحة لشئون الشركات السياحية ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وهشام أمين عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وأحمد ابراهيم المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية الإلكترونية.