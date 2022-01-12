رابط وخطوات إصدار تأشيرة العمرة إلكترونيا: اللقاح شرط أساسي

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عن رابط وخطوات إصدار تأشيرة العمرة للراغبين في أداء مناسك العمرة هذا العام، من خلال بوابة العمرة الإلكترونية، وذلك بالنسبة للدول المسموح القدوم منها إلى المملكة العربية السعودية.

رابط إصدار تأشيرة العمرة من خلال بوابة العمرة الإلكترونية

وتتمثل أولى الخطوات في الدخول على رابط بوابة العمرة الإلكترونية، بعد ذلك قم باستعراض واختيار إحدى الشركات أو الوكالات السياحية المرخصة من قِبل وزارة الحج والعمرة.

قم باختيار البرنامج المناسب لك، ثم قم بسداد قيمة البرنامج المشتمل على الخدمات الأساسية مثل السكن والنقل، على أن يقوم المعتمر بتزويد المكتب السياحي بجواز سفره وتعبئة أي مستندات خاصة ببرنامج العمرة وتحديد تاريخ المغادرة والعودة.

بعد ذلك عليك أن تتحقق من استيفاء واستكمال الاشتراطات الخاصة بإصدار تأشيرة العمرة قبل السفر وهي:

1. إصدار تذكرة سفر ذهاب وعودة.

2. إصدار وثيقة تأمين طبي.

3. الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا معتمد وتقديم شهادات إثبات رسمية.

4. حجز مبدئي لتاريخ ووقت أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى أنّه سيتم تزويد المعتمر برقم مرجعي يمكنه من تقديم طلب تأشيرة العمرة من منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

ضرورة الحصول على لقاح كورونا

وطالبت الوزارة بالتأكد من إكمال التطعيمات اللازمة، كما هو مطلوب في النظام الصحي السعودي، إذ تشجّع وزارة الصحة السعودية المعتمرين والحجّاج على أخذ اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية قبل وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، فضلًا عن لقاح كورونا.

وفي حال التزام المعتمر بخطة علاجية تستدعي إحضار أدوية معينة، يرجى تجهيزها وحفظها بطريقة لا تؤثر على صلاحية وجودة الدواء، كما يراعى تجهيز حقيبة خاصة بالمستلزمات الطبية التي تساعدك على أن تكون في أتم الاستعداد في حال حدث أي طارئ كنزلات البرد، والإسهال، وحساسية الجلد، كما يجب إحضار نسخ من المستندات المهمة التي قد يحتاج إليها المعتمر خلال رحلة العمرة مثل: جواز السفر، وثائق التطعيم، وغير ذلك.