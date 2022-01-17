عضو مجلس إدارة البورصة: زيادة رأس المال السوقي بنسبة 17% خلال 2021

قال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم، إن زيادة رأس المال السوقي بنسبة 17% خلال 2021، نتيجة لأمرين؛ الأول يتمثل في ارتفاع أسعار الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، مثل ارتفاع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 13%، وهذا يعكس أن رأس المال السوقي ارتفع بنسبة 13%، إضافة إلى أن هناك طروحات جرت خلال العام الماضي، مثل طرح شركة آي فاينانس، ما أدى إلى رفع رأس المال السوقي بنسبة أخرى ليصل الإجمالي إلى 17%.

التداول لم يكن على المستوى المقبول

وأضاف «أبو السعد»، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، أن حجم التداول في البورصة لم يكن على المستوى المقبول، ولكنه لم يكن قليلًا أيضًا، موضحًا أن أول شهرين كانا جيدين جدًا، ولكن بعض الأشهر الأخرى كان الرتم بطيئا جدًا خلالها، وحدث شُح في السيولة، وحجم التداول يعتبر أعلى من سنوات سابقة.

وتابع عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، بأن الطرح الثانوي لشركة أبو قير للأسمدة يضم ملياري جنيه دفعة واحدة، وهذه الطروحات تضيف إلى رأس المال السوقي، مشددًا على أن سنة 2020 شهدت استثمارات كبيرة في الشركات الناشئة، ولكن في 2021 حدث نزوح لرؤس الأموال للاستثمار في الشركات القيمة عن الشركات ذات النمو المرتفع.

الاهتمام بالصناديق العقارية

أما بالنسبة للصناديق العقارية، فكشف أن الفترة الماضية شهدت اهتمامًا كبيرًا من الحكومة المصرية بالصناديق العقارية، ورئيس الوزراء عقد اجتماعين لبحث هذه الصناديق، والهيئة العامة للرقابة المالية تبنت بعض الإصلاحات لها، مشددًا على أن عدد الصناديق العقارية يصل حاليًا إلى 120 صندوقًا ورؤوس الأموال لأول مرة في التاريخ تلامس 100 مليار جنيه، وهذا يمثل طفرة كبيرة جدًا.

وأشار إلى أن التعديلات التشريعة أتاحت لمديري الأصول إطلاق صناديقهم، رغم أنها كانت أداة مقتصرة على البنوك فقط في وقت سابق، والتعديل التشريعي أتاح وجود طفرة في عدد الصناديق، كما حدثت طفرة في أحجامها.