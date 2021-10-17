بدء تسليم وحدات «دار مصر» منطقة القرنفل بالقاهرة الجديدة
يستمر التسليم حتى يوم الأحد 9/1/2022
كتب:
منة عبده
08:02 ص | الأحد 17 أكتوبر 2021
الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية
يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة اليوم الأحد 17/10/2021، وحتى يوم الأحد 9/1/2022، في تسليم 1440 وحدة سكنية من مشروع «دار مصر» بمنطقة القرنفل للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة، وعلى العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي لإنهاء الإجراءات، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول للتسجيل ومعاينة واستلام الوحدة.
وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، مواعيد تسليم وحدات «دار مصر» بمنطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.
مواعيد تسليم وحدات "دار مصر" بمنطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة
- تسليم وحدات العمارة رقم 230، يوم الأحد 17/10/2021.
- وحدات العمارة رقم 231، يوم الإثنين 18/10/2021.
- وحدات العمارة رقم 232، يوم الثلاثاء 19/10/2021.
- وحدات العمارة رقم 233، يوم الأربعاء 20/10/2021.
- وحدات العمارة رقم 234، يوم الأحد 24/10/2021.
- وحدات العمارة رقم 235، يوم الاثنين 25/10/2021.
- وحدات العمارة رقم 236، يوم الثلاثاء 26/10/2021.
- وحدات العمارة رقم 237، يوم الأربعاء 27/10/2021.
- وحدات العمارة رقم 238، يوم الخميس 28/10/2021.
- وحدات العمارة رقم 239، يوم الأحد 31/10/2021.
- وحدات العمارة رقم 240، يوم الاثنين 1/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 241، يوم الثلاثاء 2/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 242، يوم الأربعاء 3/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 249، يوم الخميس 4/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 250، يوم الأحد 7/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 251، يوم الاثنين 8/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 252، يوم الثلاثاء 9/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 269، يوم الأربعاء 10/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 270، يوم الخميس 11/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 271، يوم الأحد 14/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 277، يوم الاثنين 15/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 373، يوم الثلاثاء 16/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 372، يوم الأربعاء 17/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 371، يوم الخميس 18/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 370، يوم الأحد 21/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 369، يوم الاثنين 22/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 368، يوم الثلاثاء 23/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 367، يوم الأربعاء 24/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 366، يوم الخميس 25/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 365، يوم الأحد 28/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 265، يوم الاثنين 29/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 266، يوم الثلاثاء 30/11/2021.
- وحدات العمارة رقم 267، يوم الأربعاء 1/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 268، يوم الخميس 2/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 272، يوم الأحد 5/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 273، يوم الاثنين 6/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 274، يوم الثلاثاء 7/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 254، يوم الأربعاء 8/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 255، يوم الخميس 9/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 364، يوم الأحد 12/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 361، يوم الاثنين 13/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 359، يوم الثلاثاء 14/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 358، يوم الأربعاء 15/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 357، يوم الخميس 16/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 363، يوم الأحد 19/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 362، يوم الاثنين20/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 300، يوم الثلاثاء 21/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 301، يوم الأربعاء 22/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 302، يوم الخميس 23/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 303، يوم الأحد 26/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 304، يوم الاثنين 27/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 305، يوم الثلاثاء 28/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 306، يوم الأربعاء 29/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 307، يوم الخميس 30/12/2021.
- وحدات العمارة رقم 308، يوم الأحد 2/1/2022.
- وحدات العمارة رقم 309، يوم الاثنين 3/1/2022.
- وحدات العمارة رقم 310، يوم الثلاثاء 4/1/2022.
- وحدات العمارة رقم 246، يوم الأربعاء 5/1/2022.
- وحدات العمارة رقم 256، يوم الخميس 6/1/2022.
- وحدات العمارة رقم 360، يوم الأحد 9/1/2022.
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