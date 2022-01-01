القاهرة تقر 14 اشتراطا لرفع كفاءة دار المناسبات بحي مصر الجديدة

أعلنت محافظة القاهرة، الاشتراطات الخاصة بعملية رفع كفاءة دار المناسبات التابعة لحي مصر الجديدة، وأكدت في تقرير لها، أن شروط ومواصفات عملية تطوير دورات المياه للسيدات والرجال و«الأوفيس» بدار المناسبات وتحديدا الخلفاء الراشدين تتضمن الإجراءات التالية:

1- يخضع هذا العطاء لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية.

2- كراسة الشروط جزء لايتجزأ ومكملة ومتممة للعملية.

3- مدة العملية 45 يوما من تاريخ استلام الموقع.

4- يجب لمقدم العطاء أن يرفق سابقة أعمال مناسبة مماثلة.

سداد قيمة التأمين

5- يجب على مقدم العطاء أن يرفق التأمين المؤقت مبلغ 1900 جنيه، ويُستكمل إلى 5% عند إرساء العطاء.

6- يراعى تطبيق المواصفات الفنية والقياسية وأصول الصناعة عند التنفيذ، وتنفيذ ما جاء بدفتر الشروط والمواصفات الفنية العامة وتعليمات جهازالإشراف داخل الحي، وكلها ملزمة للمقاول ومكملة لشروط التعاقد.

اشتراطات الحي

7- لايجوز لمقدم العطاء التغيير في اشتراطات الحي، أو التقدم باشتراطات أخرى ملحقة، وأي عطاء به اشتراطات غير اشتراطات الحي لا يلتفت إليه ويتم استبعاده.

8- طريقة قياس الأعمال طبقا للقوانين الهندسية «القياس الهندسي»، دون احتساب أي زيادات.

دور المقاول

9- على المقاول قبل استلام الموقع تعيين نقابي ذو خبرة مناسبة، للإشراف على تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد، مع تقديم شهادة إشراف معتمده منه بذلك.

10- لايتم تنفيذ أي بند من البنود، إلا تحت إشراف المهندس المشرف.

11- يحق للجهة الإدارية والفنية تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقصان في حدود 25%، دون أن يكون للمتعاقد في هذه الحالات الحق في المطالبة بأي تعويض.

12- لإدارة المشروعات بالحي الحق في إبداء كل الملاحظات الفنية أثناء سير الأعمال، وعلى المقاول تنفيذ كل التوجيهات والتعليمات وعدم الاعتراض على أي ملاحظات فنية يبديها المهندس المشرف أو جهاز الإشراف.

13- الأسعار شاملة جميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.

14- على المقاول معاينة الأعمال موضوع التعاقد قبل البدء فيها المعاينة التامة، وفق اشتراطات محافظة القاهرة.