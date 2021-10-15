تسليم 1440 وحدة من دار مصر القرنفل بالقاهرة الجديدة.. الأحد المقبل

حصلت «الوطن»، على نسخة من جدول تسليم وحدات مشروع كمباوند دار مصر بمدينة القاهرة الجديدة، «مشروع القرنفل»، وأكدت مصادر مطلعة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع كمباوند دار مصر القرنفل بالمرحلة الأولى، بعدد 60 عمارة عبارة عن 1440 وحدة بداية من الأحد القادم 17 من أكتوبر الجاري.

تسليم 1440 وحدة سكنية عبارة عن 60 عمارة بمشروع دار مصر القرنفل

وأوضحت المصادر، أن الجهاز يسابق الزمن للانتهاء من تسليم باقي جميع الوحدات السكنية بالمشروع، مع الإلتزام بتنفيذ جميع بنود كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات.

إجراءات التعاقد والتسليم

ويلتزم المواطنون أصحاب الوحدات السكنية الجاري طرحها للتسليم، بالتوجه إلى فرع بنك التعمير والإسكان، فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي، خلف الدون تاون، وذلك لإنهاء الإجراءات، ثم التوجه إلى مكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة، لتسليم خطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات وتسلم خطابات المياه والكهرباء والغاز، واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع، لمعاينة واستلام الوحدة.

تسليم وحدات دار مصر القرنفل بالقاهرة الجديدة تنتهي 27 ديسمبر القادم

وكشف جدول تسليم الوحدات السكنية الجديدة بمشروع كمباوند دار مصر بمدينة القاهرة الجديدة، أن التسليم يبدأ الأحد القادم الموافق 17 من أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 27 من ديسمبر القادم، بواقع عمارة كل يوم، للحد من الزحام داخل قاعة خدمة المواطنين بالجهاز، ولضمان تسليم الوحدات السكنية بالشكل اللائق بالمواطنين.

وتطبق أجهزة المدن الجديدة، الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بموجاته المتعددة حرصا على سلامة وصحة المواطنين من رواد مراكز خدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة.

وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جميع أجهزة المدن الجديدة، تواصل استعداتها لتسليم وحدات الإسكان بمختلف أنواعه للتيسير على المواطنين، بأعلى جودة ممكنة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والرئيس عبدالفتاح السيسي.