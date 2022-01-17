خبير: المشروعات الصغيرة عصب الصناعة.. وتزيد قيمة المنتجات المحلية

قال المهندس ياسر سعيد الخبير في مجال الصناعة، اليوم، إن مساندة الصناعة الوطنية من قِبل الحكومة المصرية خاصة في ظل الاهتمام الكبير بها من جانب القيادة السياسية، والقرارات الصادرة لتسهيل الأعمال من خلال المبادرات الخاصة بتشجيع الصناعة المصرية والمنتجات الوطنية، يساهم في دفع عجلة الإنتاج.

وأضاف «سعيد»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة له أهمية كبرى في تنمية المشروعات والصناعات المحلية، خاصة وأن المشروعات الصغيرة هي عصب الصناعة، وتعمل على زيادة قيمة المنتجات المحلية، وأساس تنميتها في مصر.

مبادرات التمويل الخاصة بالصناعة تحتاج إلى ضوابط

ولفت الخبير الصناعي، إلى أن مبادرات التمويل الخاصة بالصناعة تعد من أفضل المبادرات، ولكنها تحتاج دائما إلى متابعتها وتحديد ضوابط خاصة للعمل، خاصة وأن هناك العديد من المصانع المتعثرة الراغبة في العودة إلى العمل مرة أخرى، وبحاجة إلى قرارات مهمة لإلغاء الغرامات والفوائد من عليها، التي تضيف أعباء كبيرة على أصحاب المصانع.

وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بدأت وزارة المالية في تطبيقها منذ العام الماضي، ساهمت في تسيير الأعمال، وحلت الكثير من المشكلات الخاصة بالتلاعب في قيمتها، وكذلك منع وجود أي مواد وخامات غير مصرح بها، كما منعت استيراد منتجات رديئة ومجهولة المصدر، وذلك حماية للمصنعين المحليين إلى جانب الحفاظ على صحة المستهلك المصري.

مصر تحقق إنجازات في الطاقة والإصلاح الضريبي

وأشاد بتجربة الإصلاح الاقتصادي المصري، وقال إن مصر حققت العديد من الإنجازات في ملفات الطاقة والإصلاح المالي الضريبي، وقدمت تيسيرات ومبادرات للمستثمربن، وتدعو القطاع الخاص للمشاركة بشكل واسع.