خبير اقتصادي: مصر تحدث بها نقلة نوعية في الصناعة والتكنولوجيا الحديثة

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن جائحة فيروس كورونا كان لها تأثير كبير على كل اقتصاديات العالم، وليس مصر فقط، موضحًا أن تحويلات المصريين بالخارج أعادت التوازن الاقتصادي في ظل جائحة كورونا، وأن القضايا السياسية العالمية مثل ما يحدث بين أمريكا والصين، وروسيا والولايات المتحدة، يؤثر على اقتصاد العالم.

استثمار وانتقال إلى المدن الجديدة

وأوضح أن مصر تحدث بها نقلة نوعية في الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، وهذا له مردود اقتصادي كبير، وعلى سبيل المثال فإن تسليم مجمع التحرير إلى مستثمر أجنبي سيعيد تشغيله مرة أخرى، ويدفع فيه الملايين من العملات الأجنبية، ما يزيد الموارد من العملة الأجنبية في الاحتياطي المصري، إضافة إلى استثمار الأماكن الفارغة، وهذا هو النموذج الذي تسعى الدولة المصرية إلى تطبيقه عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وأضاف «بدرة»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الأربعاء، أن هناك 15 مدينة جديدة في مصر كلها، موضحًا أن مصر حتى الآن تعيش على مساحة 6% من مصر كلها، وعند إضافة الـ15 مدينة جديدة فإن هذا يصل بالمساحة التي نعيش عليه إلى أكثر من 10%، وهذا التوسع يخفف من الضغط على المدن القديمة ويزيد من الاستثمارات.

قطاع الأعمال كنز يعاني من الإهمال

وتابع الخبير الاقتصادي أن قطاع الأعمال ثروة وكنز كبير جدًا، ولكن التراكمات والإهمال الذي منيت به مصر خلال السنوات الماضية واضح جدًا، وعلى سبيل المثال فإن شركة الحديد والصلب كانت ناجحة جدًا، وأصبحت حاليًا تحمل على ميزانية الدولة.

وشدد على أن أكثر الأمور التي تعتبر تهديدًا لمصر في العام الجديد هي المؤامرة الخارجية، عليها، وعلى الدول العربية، لأن المؤامرة على الدول العربية تؤثر عليها أيضًا، إضافة إلى أزمة جائحة فيروس كورونا وتوابعها.