لتوطين الصناعة.. الغرف التجارية تقترح تطوير مراكز إنتاج لقاحات كورونا

طالبت الغرف التجارية في تقرير حصلت «الوطن»، على نسخة منه، بتوطين صناعة الدواء في مصر وخاصة إنتاج المواد الخام من خلال 4 مقترحات أهمها التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية، وتطوير وتحديث المعامل الكيميائية ومراكز البحث العلمي، والاستعانة بالخبرات المصرية الموجودة بالخارج في تطوير منظومة صناعة الدواء، بالإضافة إلى تطوير مراكز إنتاج اللقاحات.

وأكد التقرير أنّ إنتاج اللقاحات خطوة بدأت مصر بالفعل العمل عليها، حيث أنّ صناعة الدواء تعد مسألة أمن قومي لكافة بلاد العالم ويأتي ذلك بعد الدرس القاسي الذي مرت به البلاد في جائحة كورونا.

وكشف التقرير أنّ صناعة وتجارة الدواء تتحتل المركز الثاني في الصناعة على مستوى العالم بعد السلاح، فيبلغ حجم السوق العالمي للدواء 1.3 تريليون دولار، نصيب الشرق الأوسط منه 3% ففي بداية الستينات كان حجم استهلاك الدواء لا يتجاوز عشرة ملايين من الجنيهات وكان حجم الإنتاج المحلي يقدر بنصف مليون جنيه، وهذا يعني أنّ الدولة كانت تعتمد على استيراد أكثر من 95% من الاحتياج كما كان نصيب الفرد 22 قرشاً وكانت تعادل نصف دولار أمريكي في ذلك الوقت، وازداد الاستهلاك المحلى عاماً بعد عام حتى وصل عام 2004 إلى ما قيمته 6 مليارات جنيه منها 93% إنتاج محلي وبالتالي تراجعت نسب الاستيراد إلى 7% فقط، كما ارتفع نصيب الفرد من نصف دولار عام 1960 إلى أكثر من 100 دولار عام 2004 .

تحديات صناعة الدواء

وكشف التقرير أنّ صناعة الدواء، صناعة استراتيجية واجهت الكثير من المعوقات على مدار تاريخها وأهمها توافر وسعر العملات فما نزال نستورد غالبية المواد الخام، وتتحكم شركات عالمية في تكنولوجياتها مع ضعف حجم وموازنة البحث العلمي.

حجم استثمارات الدواء في السوق المحلية

ويبلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع نحو 120 مليار جنيه من خلال 123 مصنعًا تضم نحو 300 ألف عامل مباشر ويتمثل الاستثمار الأجنبي في القطاع بنحو 8 شركات تستحوذ على 40 في المائة من إجمالي استثمارات القطاع، حيث تعتبر مصر أكبر منتج للدواء في المنطقة العربية والأفريقية بل والشرق الأوسط.

وتساهم الشركات العالمية العاملة في مصر بما قيمته 65% من إجمالي قيمة سوق الدواء في مصر وذلك من خلال الإنتاج المباشر في مصانعها بمصر (30%) أو من خلال عقود تصنيع مع شركات قطاع الاعمال والقطاع الاستثماري والخاص (35%.)

و تصدر مصر ما قيمته 1,9 مليار جنيه من الأدوية بينما تستورد بما قيمته 12.7 مليار واردات حيث تغطى الصناعة 93% من الاستهلاك المحلي ولديها فائض في الإنتاج يتراوح من 10 إلى أكثر من 50% في بعض المصانع مع عدم استغلال بعض طاقات الأقسام كاملة في عدد من المصانع وذلك رغم معدلات النمو العالية في استهلاك الدواء داخليًا.