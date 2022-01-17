معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.. يبدأ 26 يناير وتذكرته بـ5 جنيهات

أيامٌ قليلة وينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ينتظره الكثير من الناس والمثقفين والناشرين والعارضين وأدوار النشر كل عام، حيث يعد ملتقى ثقافي يعرضون فيه منتجاتهم وكتبهم، لذا يتساءل العديد من الأشخاص عن موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 وأبرز المواصلات لمن يريد الذهاب إليه، وهو ما كشفت تفاصيله الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، خلال مؤتمر صحفي بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفيما يلي يستعرض «الوطن» تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتأتي تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل».

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب

نشرت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موعد معرض الكتاب في دورته الـ 53 حيث سيبدأ من 26 يناير الحالي حتى 7 فبراير المقبل.

مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب

هناك العديد من الخطوط والمواصلات المخصصة لمعرض الكتاب وزمن التقاطر بينها يصل إلى 20 دقيقة فقط، وهي كما يلي:

خط 1: عبد المنعم رياض – رمسيس – عباسية – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

خط 2: دوران شبرا – ش شبرا – أحمد حلمي – ش رمسيس – عباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

خط 3: النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والأمل – معرض الكتاب.

خط 4: الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين شمس – ميدان رابعة – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب.

خط 5: ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – قصر العيني – السيدة عائشة – الأتوستراد – جامعة الأزهر – معرض الكتاب.

خط 6: صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب.

خط 7: المظلات – سراي القبة – روكسي – السبع عمارات – الحي الثامن – الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.

خط 8: أحمد حلمي – معرض الكتاب – التجمع الثالث.

خط 9: عبد المنعم رياض – معرض الكتاب – الجامعة الأمريكية.

خط 10: شرق شبرا الخيمة – معرض الكتاب – التجمع الثالث.

خط 11: بولاق الدكرور – معرض الكتاب – التجمع الثالث.

وتُحجز تذاكر دخول المعرض أونلاين، عبر المنصة الرقمية لمعرض الكتاب، وسعرها 5 جنيهات، او من خلال شباك التذاكر على بوابات المعرض.