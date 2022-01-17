خبير اقتصادي: مصر نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية بالمشروعات

كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن جهود الدولة المصرية، في الحد ومنع الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن الهجرة غير الشرعية كان أحد أسبابها الرئيسية البحث عن العمل، إذ إن معدلات البطالة في مصر خاصة في سنوات 2011 و2012 و2013، كانت مرتفعة، وتجاوزت الـ14.7% وتُعد نسبة كبيرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على قناة «DMC».

من 750 ألفا لـ800 ألف خريج جامعي يبحثون سنويًا عن فرص عمل

وأضاف «السيد»، أن هناك 750 ألفا لـ800 ألف من خريجي الجامعات، يبحثون سنويًا عن فرص عمل، وكان على الدولة أن تعي هذه النقطة جيدًا، وبدأت بالفعل في زيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك المشروعات الكبيرة، لأن هذا يُعد عماد الاقتصاد، وأي دولة تريد تحقيق تنمية مستدامة تقوم من خلال هذا الأمر، مؤكدًا أن الشباب كانوا يسعون للهجرة غير الشرعية من أجل تكسب لقمة العيش بالحلال.

الدولة المصرية عملت على شمول كل أراضى الدولة يد التطوير

وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن الدولة المصرية عملت على شمول كل أراضى الدولة يد التطوير ورفع الكفاءة، وتوفير فرص العمل هنا للشباب، من خلال الارتقاء بمحافظات الصعيد وإحداث تنمية حقيقية بها، «يمكن ما جرى إنفاقه في مشروعات في الصعيد تجاوز 400 مليار جنيه خلال 7 سنوات ماضية، فضلا عن مشروعات حياة كريمة، ومشروعات أخرى جرى افتتاحها، نتحدث أن كل المحافظات بدأت تشوف الميزة النسبية الخاصة بها، وتقوم بعمل مشروعات تنموية بداخلها، وإقراض الشباب وتسهيل مشروعات الشباب».

مبادرات تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بـ200 مليار جنيه

وأشار إلى أنه كان هناك مبادرات تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بـ200 مليار جنيه، وجرى تمويل ما يزيد على 320 ألف شاب، «ده يوفر دخل للشباب وتقليل معدلات البطالة ويزيد المعروض من السلع والخدمات التي تقدم، وتوجه الشباب لعمل هذه المشروعات، بدلا من الهجرة من محافظة إلى أخرى، حياة كريمة ستحقق نجاح كبير، ليس فقط اصلاح مرافق أو بنية تحتية، بل عمل مشروعات استثمارية صغيرة ومتناهية الصغر».