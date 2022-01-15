أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت 15 يناير 2022

أسعار الفاكهة من الموضوعات التي تتصدر محركات البحث بصفة يومية، نظرا للفوائد الكبيرة التي تمد بها الفاكهة أجسامنا، إذ يُقبل عدد كبير من ربات البيوت، وكذا الطلاب المغتربين، على البحث عن الأسعار بصفة يومية، لمعرفة أسعار الفاكهة.

وترصد «الوطن»، آخر أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، اليوم السبت الموافق 15 يناير الجاري، بعد جولة في أسواق عدة داخل منطقتي الدقي وإمبابة، وذلك في السطور التالية.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

ـ البرتقال البلدي 5 جنيهات.

ـ العنب كرمسن 25 جنيهًا.

ـ الفراولة 20 جنيهًا.

ـ العنب الرومي الأحمر 12 جنيهًا.

ـ البلح الرملي 10 جنيهات.

ـ الكمثرى المستوردة 30 جنيهًا.

ـ الكريز 35 جنيهًا.

ـ التين البرشومي 18 جنيهًا.

ـ البرقوق السكري 30 جنيهًا.

ـ التفاح البلدي 18 جنيها.

ـ التفاح الأمريكاني 27 جنيها.

ـ التفاح الجولدن 23 جنيهًا.

ـ التفاح اللبناني 28 جنيهًا.

ـ سعر حبة الأناناس 40 جنيها.

ـ الرمان 10 جنيهات.

ـ اليوسفي 7 جنيهات.

ـ الكنتالوب 10 جنيهات.

ـ الكيوي 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

ـ الجوافة 10 جنيهات.

ـ الخوخ المستورد 25 جنيهًا.

ـ الكاكا 12 جنيها.

ـ البرتقال البلدي 5 جنيهات.

ـ البرتقال السكري 7 جنيهات.

ـ البرتقال أبو سرة 10 جنيهات للكيلو.