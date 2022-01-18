سفير مصر بالكاميرون: طالبت بتسهيل نقل اللاعبين لمباراة السودان

قال السفير مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون، إنه بذل مجهودا كأي مصري من أجل مساعدة أهل بلده، موضحا أن أي شخص مكانه كان سيفعل نفس الأمر، لافتا إلى أنه بذل مجهودا كبيرا مع المسؤولين في الكاميرون للتنسيق لاستقبال اللاعبين، خاصة أن مدينة جارو رابع أكبر مدينة في دولة الكاميرون وتم إجراء مسحة بي سي آر للاعبين، لافتا إلى أن اللوجيستيات لم يتم الانتهاء منها بشكل كامل وسط إجراءات الجوازات وإنهاء التأشيرات، وهذا الأمر الذي أرهقه، ما جعله يسقط على الأرض.

سعيد بمساعدة الجمهور المصري الذي حضر للكاميرون

وأضاف «المليجي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC» مساء أمس الإثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه يعمل كأي فرد وكان سعيدا بجمهور مصر الذي يشجع مصر في الكاميرون لذا كان حريصا على تلبية متطلباتهم لتيسير المشاهدة والوصول للاستاد، لافتا إلى أن العمل مع الجانب الكاميروني بدأ منذ أمس من أجل مباراة مصر يوم الأربعاء أمام السودان في مدينة ياوندي في العاصمة والتي يوجد بها احتياطات أمنية مشددة، لافتا إلى أنه التقى رئيس وزراء الكاميرون الذي عبَّر عن تقديره لمصر ولمكانتها الكبير.

الفرق بين قدرة مصر والكاميرون في التنظيم

وأوضح سفير مصر بالكاميرون، أن الكاميرون عانت 4 سنوات لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية ولكن مصر بجهود كبيرة في 3 أشهر فقط تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت تنظيم البطولة بشكل رائع، مبينا أن رئيس وزراء الكاميرون أوصى بوجود ركاب أمام أتوبيسات لاعبي منتخبي مصر من أجل تسهيل دخول اللاعبين إلى الملعب مع زيادة الفريق الطبي من أجل إجراء المسحات السريع للكشف عن اللاعبين.

محمد صلاح متواضع

وتابع سفير مصر في الكاميرون: «كنت مع اللاعبين من نص ساعة وكنت بتأكد أن ملعب التدريب جيد، وفي تدريب بكره الساعة 6 إلا ربع واللاعبين نفسهم يعملوا حاجة ويفرحوا الجماهير وبيتابعوا كل اللي بيتقال، وبيحاولوا يعملوا حاجة كويسة، أنا قابلت محمد صلاح بس مقربتش منه أوي وهو إنسان متواضع للغاية وبيقرب من الجميع والجميع بيقرب منه رغم أنه سوبر ستار، وهو 3 أفضل لاعب في العالم، وهو في غاية التواضع ولا تشعر بأن لديه كبر والكاميرونيين سعداء به دائما وعمره ما بيكسف حد لو عاوز يتصور معاه، وأنا بحيه من منصتك، اللاعبين صورة مشرفة لمصر وهو منتخب محترم محتاج شوية تظبيط صغير».