تفاصيل حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2022

اختتم حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية في النسخة 33 من البطولة، التي تستضيفها الكاميرون بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الثانية في التاريخ، في ظل هذا العدد، بعد الظهور في النسخة الماضية التي أقيمت في مصر.

ويقدم موقع «الوطن سبورت»، خدمة مشاهدة كواليس حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية التي يسبق المباراة الافتتاحية للبطولة بين الكاميرون وبوركينا فاسو، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

واحتشدت الجماهير في الملعب، من أجل حضور حفل الافتتاح، بالإضافة للمباراة الافتتاحية للبطولة، التي تستضيفها الكاميرون.

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