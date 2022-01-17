شاب يتخلص من حياته شنقا داخل منزله ببني سويف لمروره بحالة اكتئاب

أقدم شاب ثلاثيني على التخلص من حياته شنقًا داخل منزل أسرته بعزبة الشونة التابعة لقرية العواونة بمركز إهناسيا في محافظة بني سويف، لمروره بحالة نفسية سيئة ودخوله في حالة اكتئاب وتحرر محضر بالواقعة، وجرى إيداع الجثة تحت تصرف جهات التحقيق بمشرحة المستشفى المركزي.

بلاغ بإنهاء شاب لحياته

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ حادث إقدام شاب ثلاثيني على التخلص من حياته شنقًا بمنزل أسرته بعزبة الشونة التابعة لقرية العواونة بدائرة المركز، الذي وجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ شؤونها تجاه الواقعة.

تحريات المباحث: الشاب كان يمر بحالة نفسية سيئة

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث المركز، إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة شاب يدعى «أحمد س.ع» 30 عامًا، بعدما أقدم على التخلص من حياته شنقًا بمنزل أسرته، ودلت التحريات الأولية وأقوال أهليته إلى مروره بحالة نفسية سيئة ودخوله في حالة اكتئاب، قام على إثرها بالتخلص من حياته.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إهناسيا المركزي

وتم نقل الجثة إلى مستشفى إهناسيا المكرزي وجرى إيداعها المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.