حظك اليوم برج الجدي الاثنين 17-1-2022 مهنيا وعاطفيا

تمتلك المرأة من برج الجدي شخصية قوية يمكن الاعتماد عليها، فهي قد تفعل المستحيل، وكذلك الرجل من نفس البرج، لكنه يشعر دائمًا أنه أكبر من أقرانه وأنه ناضح، لذلك هو يميل إلى أن يصبح كتوم خاصة بكل ما يتعلق بأموره الخاصة.

ولمحبي توقعات الأبراج والفلك من مواليد برج الجدي، يستعرض «الوطن» حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

في العمل، على مواليد برج الجدي السيطرة على انفعالاتهم، لأن القمر في مواجهة برجك، مما يجعلك تشعر بالعصبية، لذلك سيطر عليها، واهتم بحماية حقوقك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

اليوم عليك استخدام الدبلوماسية، والابتعاد عن العناد مع الشريك، خاصة إذا كنت متزوج حتى لا تتعرض لمشاكل وضغوط جديدة.

مميزات برج الجدي

مولود برج الجدي من الشخصيات المتعلقة بماضيها وأصلها وعائلتها، فهو شديد التعلق بكل ما يخص أسرته، ومع ذلك قد يشعر البعض بالعكس بسبب رفضهم التحدث، والاحتفاظ بأمورهم الخاصة لأنفسهم، وفي نفس الوقت من الصعب الارتباط بهذا البرج، لكن إن استطعت اكتساب ثقتهم، فستشعر بحبهم والوفاء.

مشاهير برج الجدي

ومواليد برج الجدي منهم الكثير من المشاهير الذين أثروا في العالم، ومنهم، الكوميدي العالمي جيم كاري، والممثل المصري صلاح ذو الفقار، والصحافية والممثلة روزاليوسف، الفنان صلاح جاهين، والأديب يحي حقي.