حظك اليوم برج الدلو الاثنين 17-1-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الدلو هو البرج الحادي عشر في دائرة الأبراج، خلال الفترة ما بين 21 يناير وحتى 19 فبراير، ومعروف عن أصحاب هذا البرج، أنهم يمتلكون عقلية عملية بامتياز، فهم ينجحون بشدة في إدارة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى أنهم بارعون في الحوار والمحادثة مع الآخرين، ما يجعلهم مقنعين وقادرين على التعامل مع جميع الشخصيات.

وللتعرف على تأثير الأبراج على أصحاب برج الجدي، يرصد موقع «الوطن»، حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد كالآتي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

اليوم تتحمل مسؤولية على عاتقك، وينصح بألا تتذمر، خاصة عند مواجهة بعض التعقيدات، فكل ما عليك فعله هو تنظيم جهودك، وتحديد أولوياتك ولا تبدد طاقتك على أشياء لا تستحق.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

أما على الصعيد العاطفي، فاليوم ليس جيد على الإطلاق فبسبب تنافر القمر وبلوتو في منزل الصحة، تعاني من بعض المشاكل الصحية، لذلك اهتم بصحتك، ولا تخبر أحد بحالتك الصحية.

صفات مواليد برج الدلو

مواليد برج الدلو من الأصدقاء الجيدين؛ فهم يمتلكون عاطفة كبيرة، تجعلهم يتأثرون بمشاكل من حولهم، لكن بسبب رفضهم للظهور بشكل ضعيف، هم بارعون في إخفاء هذا بشكل كبير، وإذا استطعت أن تكتسب ثقة مولود برج الدلو، يكون هناك صوت حكيم معك دائمًا، يحاول إرشادك للطريق السليم.

مشاهير برج الدلو

ومن أشهر مواليد برج الدلو حول العالم، الممثل المصري عمرو عبد الجليل، عبد الله مشرف، خالد زكي، وصلاح عبد الله، والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكوين.