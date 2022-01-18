«الصحة» تخصص 104 مراكز صحية لكبار السن.. تعرف على الخدمات المتاحة

فى إطار الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، للمسنين وكبار السن، خصصت الوزارة كمرحلة أولى 401 مركز، على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمة الصحية لهم وتوفير العلاج مجانا، وفقا لما لتصريحات الدكتور محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة، على الصفحة الرسيمة لوزارة الصحة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأكد «عبد الله»، أنّ الخدمات التي تقدمها الوزارة لرعاية كبار السن، فوق 65 عاما، تأتي في إطار تحسين جودة الحياة النفسية لهم، وتم تخصيص تلك الخدمات كمرحلة أولى فى 401 مركزا في مختلف المحافظات، ويتم الحصول على الخدمة من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أو التوجه للمراكز دون حجز مسبق.

ومن الخدمات الطبية التي تقدمها تلك المراكز والمنشآت الصحية ما يلي:

- فحص ارتفاع ضغط الدم.

- الكشف عن أمراض الجهاز الهضمي.

- الكشف عن أمراض القلب.

- الكشف عن أمرض الكلى والاعتلال الكلوي.

- الأمراض المتعلقة بسوء التغذية «السمنة، والأنيميا».

- كشف النظر.

- كشف الأسنان.

وتقوم وحدات الرعاية، بإجراء كافة الأشعة والتحاليل الطبية وتقديم العلاج مجانا، مثل «قياس نسبة الدهون، وظائف الكلي، نسبة الهيموجلوبين، أشعة الموجات فوق صوتية، رسم القلب»، كما تقوم بنقل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل بين تلك الوحدات ومبادرات 100 مليون صحة، لتحقيق الاستفادة الكاملة لكبار السن.

وفي سياق آخر، تواصل وزارة الصحة والسكان، إطلاق القوافل الطبية لتقديم خدمات شاملة ومتكاملة، فى جميع محافظات مصر، كما تقوم بتقديم العلاج مجانا، وتحويل أي حالة تستلزم التدخل الطبي إلى أقرب مستشفى بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة.