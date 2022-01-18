«المجالس التصديرية» تدرس إقامة مراكز لتجارة السلع المصرية بجدة والرياض

تبحث المجالس التصديرية، إمكانية إنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية في مدينتي الرياض وجدة، بصفة مبدئية، تمهيدا للتوسع في باق المدن السعودية لاستغلال حالة الرواج الحالية بالسوق السعودية.

وكشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المكتب التجاري في جدة، اجتمع مع ممثلي شركة الضمانة المحدودة، لبحث تنفيذ هذا الأمر، إذ عرضت الشركة السعودية تقديم مجموعة من الخدمات تتمثل في تأمين موقع مناسب يضم الشركات المصرية تحت سقف واحد في مكان مميز في جدة.

تأمين المستودعات والمخازن

أوضح «أبو المكارم» أن الشركة عرضت أيضا تأمين مستودعات تخزين وتأمين التأشيرات للشركات المصرية الراغبة في ذلك وتأمين شركات تخليص البضائع وتأمين شهادة المواصفات والمقاييس لدخول السلع بالتنسيق مع المُصدِر المصري، فضلا عن تأمين الخدمات اللوجيستية، وإنهاء المعاملات الخاصة بوزارتي التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف أنه من المقرر خلال اجتماع يعقده ممثلو المجالس التصديرية والتمثيل التجاري ممثلا في إدارة المشرق العربي عرض الاقتراح الذي نقله المكتب التجاري في جدة عن الشركة السعودية، والذي تضمن التعامل سواء مع كل شركة مصرية على حدة مع التأكيد على أنها ستستورد المنتجات المصرية باسمها، إلا أن عمليات التسويق والبيع والتحصيل تكون مسؤولية كل شركة مصرية أو التعامل مع شركة مصرية واحدة تكون مظلة لكافة الشركات المصرية بمختلف القطاعات.

إتاحة التأشيرات

أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه من المقرر خلال الاجتماع بحث التعقيدات التي قد تواجه الشركات المصرية المختلفة سواء ما يتعلق بالحصول على تأشيرات ممثليهم، وكذلك تحصيل قيمة مبيعات الشركات المصرية.

وكانت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، شهدت ارتفاعا تجاوزت 42% بنهاية العام الماضي، حيث جاء القطاع على رأس القطاعات التصديرية التي حققت نموا كبيرا في السلع المصدرة خلال 2021.