كل ما تريد معرفته عن معرض الكتاب 2022.. سعر التذكرة وتفاصيل الحجز

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الحالي، في دورته الـ53 التي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تأتي هذه الدورة من المعرض تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل».

وهناك العديد من الأسئلة الخاصة بالمعرض والتي انتشرت خلال الساعات الماضية وقبل أيام قليلة من انطلاق أولى أيام المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 7 فبراير المقبل، وأبرزها سعر التذاكر وكيفية الحجز، وهو ما تستعرضه الوطن في السطور التالية.

سعر تذكرة معرض الكتاب

يبلغ سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بالتجمع الخامس 5 جنيهات.

خطوات التسجيل للحصول على تذكرة زيارة ودخول معرض الكتاب

يمكن التسجيل للحصول على تذكرة معرض الكتاب من من خلال الدخول على الرابط الخاص بالموقع، كما يلي:

www.cairobookfair.gebo.gov.eg

وبعدها اضغط على خيار «احجز التذكرة الآن»، ويظهر لك عدد التذاكر التي تريد حجزها، وحدد العدد الذي تريده واكتب جميع البيانات المطلوبة، من الاسم ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني والعمر والجنسية والنوع، وبعد الانتهاء من عملية التسجيل سيتم إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة، ويتم دفع ثمن التذكرة من خلال الكريديت كارد أو فوري أو خدمات كاش، أو من خلال شباك الحجز على البوابات المتعددة بالمعرض، كما يمكن الحجز دون حد أقصى للفرد.

ووفق ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي الذي أطلقته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تبدأ مواعيد المعرض، من السبت إلى الأربعاء: من 10 صباحا حتى 8 مساء، الخميس، من 10 صباحا حتى 9 مساء، وتكون مواعيد عمل المعرض يوم الجمعة، من 1 ظهرًا حتى 9 مساء.

يذكر أنّ شخصية المعرض هذا العام هي الكاتب يحيى حقى «شخصية المعرض»، والكاتب وعبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال»، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الثقافة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.