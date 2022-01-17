«الصحة»: متوسط نسبة إشغال العناية المركزة في مستشفيات العزل 41%

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي الصحي في مصر يشير إلى أن هناك ارتفاعا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وهذا ليس في مصر فقط، بل في دول العالم أجمع تشهد ارتفاعا في الإصابات في الوقت الحالي.

متحور «دلتا» يمكنه أن يُصيب من 6 لـ 7 أشخاص

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على قناة «TeN»، «كنا في انتظار انتهاء الموجة الرابعة وبدء انخفاض الأعداد، وهو لم يحدث نتيجة المتحورات الجديدة، منها متحور أوميكرون».

وأكد أن متحور «دلتا» يمكنه أن يُصيب من 6 لـ7 أشخاص، بينما متحور «أوميكرون» يمكنه أن يصيب من 16 إلى 20 شخصا، لذلك فإنه نتيجة للمتحورات وخاصة أوميكرون الذي لديه قدرة عالية على الانتشار فأصبح هناك معدل انتشار سريع في الإصابات على مستوى العالم ومصر، مشيرًا إلى أنّ نسب الإشغال في العنايات المركزة بمستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تزيد على 41%، كما أننا لم نعد نشهد ضيقا في التنفس أو الإصابات التي تؤدي للتليف أو تلف الرئة.

متحور «أوميكرون» يمكنه أن يصيب من 16 إلى 20 شخصا

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الشيء الجيد أننا لاحظنا انكسارًا في العلاقة السابقة التي كانت موجودة في الموجات الأولى والثانية والثالثة بين زيادة معدل الإصابة وزيادة معدل الدخول للمستشفيات وما بين زيادة معدل الإصابة وزيادة معدلات الوفيات: «الحمدلله منذ الموجة الرابعة لم تعد العلاقة طردية بين زيادة معدلات الإصابات وزيادة معدلات الدخول للمستشفيات»، كما أن الملقحين وخاصة من تلقوا كامل الجرعات في التطعيم، إذا أصيبوا فإن الأعراض تكون خفيفة ولا يحتاج لدخول المستشفيات، ولا يحتاج حتى لأخذ علاج بشكل مستمر، ويتعافي خلال 3 أو 4 أيام.

الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعي لا يزيد على 23%

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار: «بنتكلم عن متوسط نسب إشغال في مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية وهي مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية في الأقسام الداخلية لا يزيد على 9%، وفي العنايات المركزة لا يزيد على 41%، وفي الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعي لا يزيد عن 23 % وهو مؤشر جيد»، كما أنه من الملاحظ أن شدة الإصابة بمتحور أوميكرون أقل من شدة الإصابة بمتحور دلتا، وأن متحور أوميكرون يصيب الجهاز التنفسي العلوي بمعنى الأنف والحنجرة ولا يؤثر بنفس الشدة على الرئة والجهاز التنفسي السفلي.