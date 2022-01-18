قائمة أسعار سيارات بيجو «السيدان» و«SUV» موديل 2022 في السوق المصرية

مع بداية عام 2022، أعلن عدد من الوكلاء المحليين للعلامات التجارية المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المصري، عن قوائم الأسعار الرسمية لعدد من السيارات الجديدة موديل 2022؛ ومن ضمن القائمة سيارات العلامة الفرنسية «بيجو».

ترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية لسيارات العلامة التجارية «بيجو» موديل العام الجديد 2022، ضمن فئات السيدان والرياضية متعددة الاستخدامات.

قائمة أسعار سيارات بيجو السيدان موديل 2022

أسعار سيارة «بيجو 301» موديل 2022

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي في فئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 246,000 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 275,000 جنيه.

أسعار سيارة «بيجو 508» موديل 2022

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي في 8 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 490,000 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 495,000 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 530,000 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 554,000 جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 611,000 جنيه.

- الفئة السادسة بسعر 695,000 جنيه.

- الفئة الثامنة بسعر 700,000 جنيه.

قائمة أسعار سيارات بيجو الرياضية متعددة الاستخدامات SUV

أسعار «بيجو 2008» موديل 2022

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي في 3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 363,000 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 400,000 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 438,000 جنيه.

أسعار «بيجو 3008» موديل 2022

تتوافر السيارة في السوق المحلي في 10 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 525,000 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 539,000 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 575,000 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 589,000 جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 650,000 جنيه.

- الفئة السادسة بسعر 655,000 جنيه.

- الفئة السابعة بسعر 664,000 جنيه.

- الفئة الثامنة بسعر 669,000 جنيه.

- الفئة التاسعة بسعر 700,000 جنيه.

- الفئة العاشرة بسعر 705,000 جنيه.

أسعار سيارة «بيجو 5008» موديل 2022

تتوافر السيارة في السوق المحلي في 10 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 576,000 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 590,000 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 626,000 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 640,000 جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 700,000 جنيه.

-الفئة السادسة بسعر 710,000 جنيه.

- الفئة السابعة بسعر 714,000 جنيه.

- الفئة الثامنة بسعر 724,000 جنيه.

- الفئة التاسعة بسعر 750,000 جنيه.

- الفئة العاشرة بسعر 760,000 جنيه.