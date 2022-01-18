الأرصاد: طقس اليوم بارد نهارا.. شديد البرودة ليلا وشبورة على طرق القاهرة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي، حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة ليلا

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة ليلا ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وسط سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، كالآتي:

القاهرة العظمى 16 والصغرى 8.

الإسكندرية العظمى 16 الصغرى 8.

مرسى مطروح العظمى 16 والصغرى 8.

سيوة العظمى 15 والصغرى 4.

بورسعيد العظمى 16 والصغرى 8.

دمياط العظمى 16 والصغرى 8.

الإسماعيلية العظمى 16 والصغرى 9.

السويس العظمى 15 والصغرى 10.

العريش العظمى 15 والصغرى 9.

سانت كاترين العظمى 8 والصغرى 0.

شرم الشيخ العظمى 17 والصغرى 13.

الغردقة العظمى 18 والصغرى 14.

الفيوم العظمى 16 والصغرى 7.

بني سويف العظمى 16 والصغرى 6.

المنيا العظمى 16 والصغرى 5.

أسيوط العظمى 16 والصغرى 5.

سوهاج العظمى 16 والصغرى 5.

قنا العظمى 17 والصغرى 6.

الأقصر العظمى 17 والصغرى 8.