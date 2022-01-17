الأرصاد تحذر المواطنين من الخروج قبل 8 صباحا لهذا السبب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد، المواطنين، من مغادرة المنازل في الفترة من الساعة 4 فجرًا وحتى 8 صباحا، بسبب تكون الشبورة المائية بشكل كثيف، يعوق الرؤية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وبالأخص الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، والأراضي الزراعية.

طقس بارد يصل لحد الصقيع

وأضاف خبراء الأرصاد، أن طقس غدًا يكون بارد نهارًا، على كل المناطق، ما عدا جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، إذ تكون الطقس مائل للبرودة، بينما ليلا يكون الطقس شديد البرودة، ويصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مطالبين الموطنين بعدم الخروج ليلا والتزام المنازل.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وبحسب بيان سابق لهيئة الأرصاد اليوم، تكون هناك احتمالية لسقوط الأمطار خلال ساعات الليل على مناطق من السواحل الشمالية وسلاسل البحر الأحمر بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على مناطق متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 08

وادي النطرون 16 09

طنطا 16 09

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 09

بلطيم 16 09

مطروح 16 08

السلوم 15 09

سيوة 15 04

بورسعيد 16 08

دمياط 16 08

الزقازيق 16 09

المنصورة 16 09

الإسماعيلية 16 09

السويس 15 10

العريش 15 09

رفح 15 09

رأس سدر 15 10

نخل 13 04

نويبع 18 12

طابا 17 11

كاترين 08 00

الطور 18 12

شرم الشيخ 17 13

الغردقة 18 14

مرسى علم 18 13

الفيوم 16 07

بني سويف 16 06

المنيا 16 05

أسيوط 16 05

سوهاج 16 05

قنا 17 06

الأقصر 17 08

أسوان 17 08

إدفو 17 08

أبو سمبل 17 09

الوادي الجديد 16 05

شلاتين 22 11

أبو رماد 22 12

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 12.