«الأرصاد» توضح الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة.. شبورة وأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان لها اليوم، أبرز الظواهر الجوية من أمطار ونشاط للرياح وتكون شبورة مائية على جميع مناطق الجمهورية، وذلك خلال الفترة من غد الثلاثاء حتى الأحد المقبل.

شبورة وأمطار ونشاط للرياح الثلاثاء

وبحسب خبراء الأرصاد، فأن غدًا الثلاثاء يشهد عددا من الظواهر الطبيعة؛ تبدأ بتكون الشبورة المائية في الساعات الأولي من الصباح، وتحديدًا من الرابعة فجرا وحتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى زيادة احتمالية سقوط أمطار خفيفة ليلا، بنسبة حدوث 30%، على مناطق من السواحل الشمالية، وسلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد، أن الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة يوم الأربعاء

أما يوم الأربعاء 19 يناير، الذي يوافق عيد الغطاس 2022، تزداد فيه احتمالية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 50% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، واضطرابات في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتصل سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم في الساعة.

وعن طقس الخميس والجمعة والسبت، تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، على الطرق الصحراوية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأحد 23 يناير

أما يوم الأحد المقبل، تبدأ حالة الطقس في التحسن التدريجي، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.