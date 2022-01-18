الأرصاد: طقس اليوم بارد خلال ساعات النهار.. ويصل إلى حد الصقيع ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء، مستمر في حالة البرودة الشديدة التي تمر بها البلاد حاليا، ومن المتوقع أن يكون بارد نهارا على القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما سيكون مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها، إلى أن الجو سيصبح شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، ويصل الى حد الصقيع وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، مؤكدة على ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

كما تتوقع الأرصاد الجوية، سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة، في حين أنه سيكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية سيزيد من الإحساس ببرودة الجو.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة والوجه البحري: العظمى 16 والصغرى 8.

السواحل الشمالية: العظمى 16 والصغرى 11.

جنوب سيناء: العظمى 18 والصغرى 13.

شمال الصعيد: العظمى 16 والصغرى 5.

جنوب الصعيد: العظمى 17 والصغرى 8.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لـ «الوطن»، أن حالة البرودة الشديدة في الطقس حاليا، نتيجة الكتلة الهوائية الباردة الآتية من جنوب وشرق أوروبا، ومرورها بالبحر المتوسط، مما جعل درجات الحرارة تنخفض بمعدل 3 درجات عن معدلاتها الطبيعة فى هذا الوقت من العام.

وأشارت «غانم»، إلى زيادة فترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار، مما يحد من الإحساس بالبرودة، على عكس الأيام الماضية، حيث كانت فترات ظهور الشمس قليلة بسبب تكاثر السحب المنخفضة والمتقطعة.