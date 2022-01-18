تعيين 1383 شابا منهم 4 «قادرون باختلاف» في قنا

أعلنت مديرية القوى العاملة في محافظة قنا، تعيين 1383 شابا من مختلف المؤهلات منهم 4 «قادرون باختلاف»، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2749 شابا منهم 31 «قادرون باختلاف»، وتوفير 370 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 1053 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

صرف 111 ألفا و772 جنيها منح رعاية صحية

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، بإجمالي 635 ألفا و272 جنيها لـ1546 عاملا من المسجلين، منها 541 ألفا و500 جنيه لـ761 عاملا كرعاية اجتماعية، وصرف 111 ألفا و772 جنيها للرعاية الصحية لـ785 عاملا من المسجلين بالمديرية.

تفتيش 570 منشأة

وأشار حسام طلبة، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال ديسمبر الماضي، إلى أنّه جرى التفتيش العمالي على 570 منشأة، وعمل 14 حملة تفتيش شامل، أسفرت عن تحرير 54 محضرا عماليا من خلال مفتشي العمل، وعمل ندوتين توعية للعاملين، فضلا عن تلقي 12 شكوى عمالية، جرى تسوية 3 منها وديا، وتحويل 5 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وانتهت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، من التفتيش على مستوى المحافظة على 156 منشأة، في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار كورونا، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظا على صحتهم.