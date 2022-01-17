تعيين 2061 شابًا منهم 17 «قادرون باختلاف» بالمنوفية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين 2061 شابًا من قبل مديرية القوى العاملة في محافظة المنوفية، من بينهم 17 من ذوي الهمم «قادرون باختلاف»، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن تسجيل 5654 شابًا باحثًا عن العمل.

منح رعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة

وقال على حامد الزقم، مدير مديرية القوى العاملة في المنوفية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضي، إن المديرية صرفت منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت في 5 منحة مولود جديد بإجمالي 10 آلاف جنيه، و3 منح زواج لـ3 عمال بإجمالي 9 آلاف جنيه، و4 منح وفاة لـ 4 أسر عمال.

وأضاف الزقم، أنه تم صرف أيضًا مبلغ 7500 جنيه رعاية صحية لـ 3 عمال، كما تم استخراج 2250 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

تحرير 128 محضرًا للمنشآت المخالفة

وأوضح الزقم، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 947 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 157 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وعقد 23 ندوة توعية في مجالات «تنظيم الأسرة، والمفاوضة، والإدمان، والحوار المجتمعي، والمرأة، والطفل».

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 358 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وأسفر التفتيش عن تحرير 128 محضرًا للمنشآت المخالفة، ومنح 18 ترخيص لمنشآت، وعقد 4 ندوات توعية.