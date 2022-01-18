غدا..انطلاق الموجه الـ19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة ونهر النيل

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بدء الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بمختلف المحافظات، غدًا الأربعاء، تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعها مطلع شهر يناير الجاري، وتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

التعديات على النيل والمجاري المائية

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بأهمية التركيز على التعديات القائمة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري وكذا تعديات البناء على الأراضي الزراعية .

وأوضح «شعراوي»، فى بيان صحفي، أنّ المرحلة الأولى من الموجة تستمر حتى 30 يناير 2022، على أن تبدأ المرحلة الثانية في السادس من فبرار المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر، فيما تبدا المرحلة الثالثة في السادس من مارس القادم حتى نهاية الشهر، وأشار إلى التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدي للتعديات .

متابعة القيادة السياسية

وأكد وزير التنمية المحلية أنّ رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، مشيراً إلى أنّ المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات في الوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من مديرية الأمن وجهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة .

عدم السماح بعودة التعديات

وطالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات و العطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .