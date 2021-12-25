السيسي يوجه رسالة للمحافظين بسبب التعديات: «الكلام ده ميتمش»

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بضرورة المحافظة على المناطق المحيطة بالمحاور والطرق الجديدة خاصة الأراضي الزراعية منها، قائلا: «من فضلكم السادة المحافظين انتبه إن الكلام ده ميتمش التعدي عليه، لأن بقى محور قدام منه فيقول دي الحركة عليه بقت سهلة طب ابني بقى جنبه».

وأضاف «السيسي»: «وأنا جي بالطيارة من هنا فوق الأقصر شايف الأرض الصحراوية شرق وغرب أراضي فاضية جدا جدا وتقدر تحط فيها مساكن زي ما أنت عاوز وتتحرك الكيلو ولا الاتنين من الأرض الزراعية بتاعتك عشان ماتخدش أكتر من كده».

السيسي يستكمل افتتاح مشروعات الصعيد

ويستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ما يُعرف بـ«أسبوع الصعيد»، ومن المقرر أن يشهد اليوم، حدثاً تاريخياً عبر افتتاح عدة محاور لربط شرق النيل بغربه في نطاق محافظات الصعيد، خاصة أنَّ الفترات الماضية كانت تشهد صعوبة في الانتقال بين الضفتين، ما كان يحتاج إلى عدة ساعات، وكان هذا الأمر يبطئ جهود التنمية في الشق الغربي من محافظات الصعيد، والصحراء الغربية بصفة عامة، لكن هذا الأمر يصبح من الماضي حالياً، وفق ما ذكرت مصادر لـ«الوطن».