أيتن عامر «بنت خالة» أكرم حسني بمسلسل «مكتوب عليا»: مبفكرش في الأدوار المطلقة

تشارك الفنانة أيتن عامر في السباق الرمضاني المقبل 2022، من خلال بطولة مسلسل «مكتوب عليا» بجانب أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، ريم مصطفى، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى

كشفت أيتن عامر عن تفاصيل الدور الذي تلعبه ضمن أحداث المسلسل في تصريح خاص لـ«الوطن»، قائلة إنها تؤدي دور فتاة تدعى «رؤية»، ابنة خالة بطل العمل الفنان أكرم حسني، مضيفة: «الدور جديد عليا جدا وأنا مبسوطة بالشغل مع أكرم حسني جدا، وتجمعنا العديد من المواقف الكوميدية».

أيتن عامر: لا أهتم بأدوار البطولة المطلقة

أما عن اهتمامها بأدوار البطولة المطلقة، أضافت «عامر»، إنها لا تهتم في الوقت الحالي بالبطولة المطلقة، إذ تهتم أكثر بتقديم أدوار مختلفة: «الفترة الجاية مش بفكر في البطولة المطلقة أد ما بفكر إني أقدم محتوى وأدوار مختلفة وتعلم مع الناس، سواء في السيزون أو خارج السيزون».

يذكر أن أيتن عامر طرحت منذ أيام أولى تجاربها الغنائية بعنوان «بناقص» على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها، كما اقتربت أغنية بناقص من تحقيق 3 ملايين مشاهدة خلال 10 أيام فقط من طرحها.

أيتن عامر تنتهي من تصوير «النقطة العامية»

وانتهت أيتن عامر، مؤخرًا من تصوير مسلسل «النقطة العامية»، الذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركها بطولته محمد عز، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبي، صلاح عبد الله، والعمل من تأليف عمرو جمعة، ومن إخراج وائل فهمي عبد الحميد.