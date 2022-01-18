«حكماء المسلمين» يدين استهداف مليشيا الحوثيين لمنشآت مدنية في أبو ظبي

أدان مجلس حكماء المسلمين، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف صباح أمس الإثنين، منشآت مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وراح ضحيته 3 من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين.

مجلس حكماء المسلمين

وأكد مجلس حكماء المسلمين، بحسب بيان عنه اليوم، باسم رئيسه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأعضاء المجلس، وأمينه العام، تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساندتها ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، مؤكدًا أنّ الاستهداف الغادر الذي يأتي بعد انهزام الشر الحوثي ويأسه على الأرض، يفضح وجه المليشيات الإجرامية.

ميليشيا الحوثيين عصابة آثمة

وتابع البيان أنّ الاستهداف يؤكد للمجتمع الدولي أنّ ميليشيا الحوثيين عصابة آثمة تمثل تهديدًا على المنطقة والعالم، ولا تؤمن بقانون دولي أو أي قيم أو مبادئ دينية أو إنسانية.

وقدّم مجلس حكماء المسلمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسر الضحايا، خالص العزاء وصادق المواساة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله على الإمارات أمنها واستقرارها، لتكون على الدوام نموذجًا للتسامح والاعتدال، وصرحًا للبناء الحضاري والإنساني.